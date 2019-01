Bieri presenta al presidente Duque su renuncia a gerencia de RTVC

Fuentes cercanas a la RTVC confirmaron a EL TIEMPO la renuncia inminente, posiblemente en las próximas horas, del gerente de la entidad Juan Pablo Bieri tras la controversia desatada luego de que se filtrara un audio en el que habla de acabar el programa ‘Los puros criollos' y que si este se vuelve a hacer será sin Santiago Rivas, su conductor.



La decisión ya fue concertada con el Gobierno Nacional.



Precisamente este jueves el presidente Iván Duque se refirió al tema Bieri desde Davos, Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial.

“En este momento yo estoy, como usted sabe, aquí cumpliendo estas tareas. El equipo de Gobierno está evaluando esta situación, espero que en los próximos días tengamos alguna decisión”, dijo Duque durante una entrevista que le concedió a La FM desde Davos (Suiaza), donde el mandatario participa en el Foro Económico Mundial.

La polémica comenzó tras la filtración de un audio que se dio a conocer este miércoles en el que participan Bieri, Diana Díaz (en ese momento directora de Señal Colombia y quien renunció), Martín Pimiento (asesor jurídico de gerencia) y Alejandra Cendales (asesora del gerente).



“La serie se acaba… Y si se vuelve hacer ‘Los puros criollos', se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él (Santiago Rivas, su conductor) lo vuelva a hacer. No hay posibilidad de que vuelva a trabajar con esta gerencia, con esta empresa, en ninguna coproducción o producción”, fue algunas de las afirmaciones de Bieri.



Tras la publicación del audio en redes sociales han tildado a Bieri como un “censurador” y el exigen la renuncia al frente del sistema de medios públicos del país. De igual forma, han exigido que el presidente Duque lo aparte de cargo.



“Para algunas vainas (en referencia a Rivas) viene a cobrar a la ventanilla muy puntual, y para otras ahora sí denigra de quien le paga (…), le muerde la mano al que le da de comer, entonces eso es una muy mala señal. Entonces ahí sí no sé qué hacer, pues porque yo no quiero generar ruido, más ruido de lo necesario, pero tampoco quiero sentirme que le estoy dando el espacio…”, se escucha decir a Bieri en el audio.

El gerente de RTCV se pronunció ante los hechos a través de Twitter. En la red social Bieri manifestó que es lamentable que se vulnere la privacidad de las personas.



Preocupa que el derecho a la privacidad se vulnere con chuzadas o grabaciones ilegales y sea @FLIP_org quien impulse esta clase de prácticas. #cualcensura", "Obtener información de forma fraudulenta es un delito. Constreñimiento para delinquir agravado entre otros. pág 15 Manual Antiespías de la @FLIP_org", escribió.



