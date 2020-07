Inicia la renovación para permisos de permanencia a venezolanos

Del 6 de julio al 14 de agosto de este año, los más de 281 mil ciudadanos venezolanos titulares de un Permiso Especial de Permanencia (PEP–RAMV), con fecha de vencimiento próxima a cumplirse, podrán iniciar su proceso de renovación ante Migración Colombia. Esta medida busca evitar que los ciudadanos venezolanos que se encuentran radicados hace dos años en el país de manera regular pierdan esta condición.



Según Juan Francisco Espinosa, el director general de la entidad, el proceso de renovación será gratuito y solo se podrá hacer a través de la página web de la entidad: www.migracioncolombia.gov.co



Para este proceso, Migración Colombia ha diseñado un sistema de pico y placa, que habilitará cierto número de permisos a renovar, de acuerdo con la fecha en que éstos fueron expedidos.



Así, por ejemplo, si un ciudadano venezolano expidió su PEP-RAMV entre el 2 y el 7 de agosto de 2018, podrá iniciar la renovación de su documento a partir del 6 de julio de 2020 y hasta un día antes de la fecha de vencimiento del mismo. Mientras que alguien que lo hizo, por ejemplo, entre el 26 y el 28 de agosto de 2018, podrá hacerlo a partir del 15 de julio de este año.



Esto con el fin de evitar que la página colapse, debido al alto número de usuarios que podrían llegar a iniciar sesión de manera simultánea.



Espinosa explicó que “es muy importante que los ciudadanos venezolanos titulares del PEP-RAMV renueven su documento; esto les va a permitir continuar en regularidad pero también actualizar sus datos, de cara a las procesos de identificación de migrantes que se vienen adelantando”.



Agregó que “los titulares de PEP-RAMV que se encuentran en Venezuela pueden renovar el documento de manera virtual, a través de nuestra página web, pero una vez se re abran las fronteras deben regresar al país dentro de los 30 días siguientes para no perder el beneficio”.



¿Cómo será el proceso?

De acuerdo con el director general de Migración Colombia, para poder realizar la renovación del PEP–RAMV, el ciudadano venezolano no solo deberá tener vigente este documento al momento de la renovación, sino que además deberá tener presente la fecha a partir de la cual podrá realizar el trámite y el número del documento, ya que este, sumado a la fecha de nacimiento del titular, serán el punto de partida de este proceso.



Para hacer la renovación, haga los siguientes pasos:



1. Ingrese a la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, y de clic en la opción “Sección Venezuela”.

2. Dentro de esta sección deberá dar nuevamente clic en el botón “PEP” y posteriormente seleccionar la opción “Renovación PEP–RAMV”.

3. Una vez dentro del aplicativo de renovación usted deberá suministrar los siguientes datos:

-Número de PEP (Documento Actual)

-Fecha de Nacimiento (Corresponde a la fecha de nacimiento del titular)

4. Digite lo caracteres que encontrará en la parte inferior de la página y haga clic en el botón “Buscar”.



A continuación, se mostrarán los datos del titular del Permiso Especial de Permanencia. Tenga presente que los datos como número del PEP, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo y número de documento no son modificables.



Por el contrario, datos como ubicación en Colombia y contacto en Colombia son totalmente modificables. Actualice esta información y de clic en “Continuar”.

Diligencie la encuesta que encontrará a continuación y dé clic en la opción “guardar”.



Finalmente, aparecerá una ventana que indicará que el formulario ha sido finalizado y el sistema generará, de manera automática, el documento en PDF con el Permiso Especial de Permanencia renovado. De clic en “aceptar” para concluir con el proceso. Imprima su documento, recórtelo, pegue una fotografía en fondo blanco de tamaño 3*4 y plastifíquelo.



Además, Migración Colombia recordó que:



El Permiso Especial de Permanencia (PEP) tendrá una vigencia de 90 días calendario, prorrogables de manera automática hasta por un periodo máximo de dos años.



La renovación de este permiso solo estará habilitada para aquellos ciudadanos venezolanos que en su momento realizaron su registro en el RAMV y posteriormente tramitaron su PEP ante Migración Colombia entre el 1 de agosto y el 21 de diciembre de 2018.



El Permiso Especial de Permanencia (PEP) es una medida de flexibilización migratoria temporal, la cual le permite al ciudadano venezolano permanecer de manera regular dentro del territorio nacional y adelantar actividades remuneradas, así como acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo, entre otros. En la actualidad, cerca del 37 % del total de ciudadanos venezolanos radicados en Colombia ‪(1.788.380‬) cuenta con el PEP.



Migración Colombia podrá cancelar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) otorgado a las personas que realizaron el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) cuando se presente uno o varios de los siguientes casos:



1. Uso inadecuado del Permiso Especial de Permanencia (PEP).

2. Infracción a la normatividad migratoria.

3. Verificaciones posteriores al registro inicial, que den cuenta de infracciones al ordenamiento jurídico colombiano.

4. Salir y permanecer fuera del país por un término superior a noventa (90) días calendario.

5. Cuando se considere inconveniente la presencia del extranjero en el territorio nacional.



