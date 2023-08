Los partidos de oposición han cuestionado las ausencias del presidente Gustavo Petro e incluso han pedido que el mandatario se someta a un examen médico. A esta situación, el jefe de Estado respondió: "Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades.



Incluso, en una entrevista con la revista Cambio y W Radio, el presidente Petro fue cuestionado sobre cuál es esa razón de salud que permanentemente lo obliga a cancelar sus compromisos.



Petro respondió que “no es nada grave y no es lo mismo siempre”. Respecto a los movimientos en su agenda, el mandatario dijo: “Eso me ha pasado muchas veces porque cuando extraños te hacen tu agenda y no yo, cualquiera normalmente dice voy a hacer esto, esto y esto”.



Justamente, el presidente Petro explicó lo que pasa en las agendas internacionales. Este lunes, de hecho, viajó a Costa Rica. “Por ejemplo, cuando voy a las giras internacionales entonces equipos extraños empiezan a organizar como si uno no durmiera. Es como a exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”.

‘Eso lo dijo Íngrid’



El presidente Petro también fue cuestionado sobre una imagen en donde hay una inflamación en el cuello y le indagaron si esa inflamación es normal o es una enfermedad. Además, le preguntaron si sufre depresiones.



A esta pregunta, el mandatario respondió: “Eso lo dijo Íngrid (Betancourt)…”. Y añadió: “Sí, ahí se vuelve chisme, como llamamos nosotros”.

El presidente Gustavo Petro en Ciénaga de Oro (Córdoba). Foto: Presidencia

Petro, sobre si sufre de depresión, dijo: “No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. (…) Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro”.

Íngrid Betancourt contó lo que pasó en Bélgica



En entrevista con Caracol Radio, Íngrid Betancourt le respondió a Gustavo Petro sobre lo que pasó en Europa hace varios años, cuando el hoy mandatario se desempeñaba como diplomático durante el Gobierno de César Gaviria (1990-1994).



“Tirado en el piso, inconsciente, sin posibilidades de hablar con nosotros y, realmente, hay quienes dicen que la mejor defensa es el ataque. Entonces él no da ninguna respuesta, no explica qué fue lo que sucedió, no explica porque estaba en esa situación, es muy probable que ni siquiera se acuerde”, dijo Betancourt sobre las respuestas de Petro en Cambio.



Añadió que “es muy normal para Gustavo Petro; es decir, no sé cuáles son las circunstancias previas de estar en ese estado. Yo creo que hay una inestabilidad emocional seguramente que eso pues, de hecho, no lo inhabilita hacer presidente lo que sí sucede es cuando esos comportamientos o esas formad de llevar la vida, esas costumbres, interfieren con la labor de un Presidente porque estamos hablando de la responsabilidad máxima que tiene un colombiano que es la definir es el presente y el futuro de los colombianos”.



Y agregó: “No creo que sea la única que haya visto a Gustavo Petro en ese estado”. Para Betancourt, el Presidente lleva un año con un comportamiento errático y displicente. También recordó los episodios en los cuales ha llegado tarde a encuentros con altos mandatarios.



“Sí hay un problema y él tiene que dar explicaciones”, anotó Betancourt.



Respecto al episodio de hace muchos años en Europa, Betancourt dijo: “Yo no lo vi consumir cocaína y tampoco supe qué había pasado antes para que se generara esa situación de la cual fui yo testigo”.

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Según Betancourt, está abierto el campo de la especulación sobre qué fue lo que pasó, “si fue que se tomó unos tragos la noche anterior, tenía una adicción que ya estaba presente en su vida, tenía -como lo dijeron y fue la interpretación digamos que a mí me parecía en el momento- de pronto un problema anímico, una depresión”.



La exsenadora recordó que en ese entonces el embajador en Bélgica, Carlos Arturo Marulanda, le dijo que tenía malas relaciones con Gustavo Petro y que era un funcionario que no hacía presencia.



“Yo hago la relación de lo que vi en ese momento con el comportamiento reiterativo del Presidente. Si fuera una ausencia esporádica, uno entiende que la gente se canse (…). Lo que uno no entiende es que en los momentos más importantes de las visitas internacionales, el señor decida no llegar o llegar tarde o hacer esperar a presidentes”, añadió.



Betancourt señaló que conoce que otras personas han visto a Petro en situaciones similares a la que ella fue testigo. Añadió que lo que pasó en Bélgica “no es ninguna mentira y que qué interés tenía yo en inventar una cosa así”.



La excandidata presidencial agregó que desconoce si hay una adicción por parte del Presidente. No obstante, hizo referencia al audio de Armando Benedetti y Laura Sarabia: “Para ellos dos, es un hecho claro y evidente que esa adicción existe. No me consta, pero tengo la misma información que tiene toda Colombia”.



