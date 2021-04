¿Cuándo pagan giro de abril 2021 de Ingreso Solidario?

El programa Ingreso Solidario fue creado hace un año con la misión de llevar recursos monetarios a las familias más pobres y vulnerables del país, cuya condición se agravó con la pandemia.



Su vigencia inicial se estimó en tres meses, pero se ha ido extendiendo paulatinamente junto con la emergencia económica y social que se decretó para enfrentar los efectos del nuevo coronavirus.



Un año después es uno de los programas que el Gobierno, dentro de su estrategia de superación de la pobreza extrema, busca extender, ampliar y consolidar a través de la reforma tributaria.



A la fecha mediante el programa, de acuerdo con Susana Correa, directora de Prosperidad Social, entidad encargada de su administración, se han entregado 5,6 billones de pesos; “hoy abarca a 3’084.987 familias, incluidos 532 hogares de Providencia, afectados por el huracán Iota. Cada grupo beneficiario recibe 160.000 pesos al mes; durante este primer año se entregaron hasta 1’920.000 pesos en total por hogar”.



Ingreso Solidario es un componente de una política integral de ayuda a hogares en pobreza y vulnerabilidad, que se suma a otros programas de transferencias como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA.



Para recibir el apoyo de Ingreso Solidario nunca ha sido necesario realizar una inscripción. Los beneficiarios fueron seleccionados, de acuerdo con información suministrada por el Departamento de Planeación Nacional –DPN- y la estrega de las ayudas está a cargo de Prosperidad Social.



Para este mes los hogares beneficiarios recibirán el giro 13 del subsidio, el cual está proyectado hasta junio de 2021.



Para poder consultar si es o no beneficiario, lo primero que debe hacer es ingresar a la página web https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co y, posteriormente, buscar la opción 'Consulta de giros y beneficiarios en proceso'. Posteriormente, se le pedirá ingresar su número de cédula, así como la fecha de expedición del documento y sus datos personales.



Recuerde que el giro se realiza por medio de las mismas entidades financieras que se realizaron los pagos anteriores. La toma de municipios para ubicar a 360.000 beneficiarios se hace solo con cuatro entidades financieras: Bancolombia, Bancamía, Banco Caja Social y Movii.



En ese sitio web encontrará el paso a paso de bancarización digital en cada uno de los procesos digitales anteriormente mencionados.



Prosperidad Social anunció que los hogares no bancarizados recibirán $ 320.000, correspondientes al acumulado de los pagos 12 y 13, desde el 15 de abril hasta el 30 del mismo mes en los puntos de pagos de Supergiros y sus servicios aliados.



Si tiene inquietudes adicionales, puede comunicarse a la línea gratuita nacional 018000951100. También, puede comunicarse a las líneas de atención telefónica en Bogotá 5954410 y 5149626, o consultar el sitio web www.prosperidadsocial.gov.co.



