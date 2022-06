Mucho se habla de las razones por las cuales el presidente Iván Duque no estuvo este martes en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad sobre lo que fue el conflicto en Colombia.



Lo que conoció EL TIEMPO es que la invitación formal le llegó al presidente en la tarde el pasado miércoles al correo oficial de Presidencia.

En otras palabras no fue una invitación formal que le llegó directamente al jefe de Estado.



Una vez Duque conoció la invitación le pidió a la Comisión de la Verdad estudiar la posibilidad de cambiar la fecha, en la medida en que él ya tenía una agenda prevista en Portugal .



El asunto es que el mandatario colombiano tenía una agenda coordinada desde hace más de seis meses en la Cumbre de los Océanos, que se desarrolló en Lisboa.



Sin embargo la Comisión determinó que la presentación final del informe sería hoy.



De todas maneras trascendió que se está coordinando con la agenda del presidente para la posibilidad de que se le haga una entrega formal del documento el próximo 6 de julio. Incluso el mandatario ha planteado que si se puede antes no tendrá ningún problema.



El jefe Estado en lo que sí ha sido claro es que hasta tanto no conozca y haya leído con detenimiento el informe final entregado por la Comisión de la Verdad no se pronunciará al respecto.



