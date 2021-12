Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller del país, dijo en la mañana de este miércoles que el Gobierno de Colombia se solidariza con “con el dolor de tantas familias” que perdieron a sus seres queridos en el marco del estallido social que vivió el país durante varios meses en este 2021.

Ramírez dijo que el Gobierno toma atenta nota de las recomendaciones hechas por la ONU, el diagnóstico que hace el organismo y la radiografía que presenta.



Sin embargo, Ramírez fue categórica al afirmar que el Gobierno del presidente Iván Duque tiene “cero tolerancia con la violencia” y llamó a mirar los diferentes factores que ponen en riesgo a la vida en el país.



Así mismo, la vicepresidenta, en entrevista con Blu Radio, hizo un llamado a la ONU para que no permita que representantes de la organización participen en activismo político.

Canciller Marta Lucía Ramírez. Foto: Prensa Cancillería

“No podemos permitir que nos vengan a descalificar la institucionalidad y el Estado de derecho, sobre todo, porque aquí hay políticos que están haciendo la política a costa de destruir la confianza ciudadana en las instituciones”, dijo Ramírez en diálogo con la emisora.



Según la canciller, el Gobierno acepta los informes que presenta Naciones Unidas y los discute “respetuosamente”, pero no admite que se pretenda hacer activismo político, sobre todo, cuando es de una entidad que debe ser garante e imparcial.



“Nosotros con el sistema de Naciones Unidas tenemos una relación de respeto. No nos parece adecuado que una persona que representa un sistema tan importante participe en un acto en el que no se aclara que es un informe de un consultor privado y de una persona que está en campaña política”, manifestó.



En ese sentido, añadió: “Exigirles a todos los representantes de Naciones Unidas que sus informes los discutimos respetuosamente, pero no podemos entender que haya personas que hagan activismo político, ni en Colombia ni en ninguna parte, eso desdice de una entidad que tiene que ser garante e imparcial”.

La canciller se refirió así al documento que reveló la ONU, en el que señala como responsable a la fuerza pública de la muerte de 28 personas en las protestas de 2021. Además, sobre el informe que presentó a la Alcaldía de Bogotá el exdefensor del Pueblo Carlos Negret por las protestas tras la muerte de Javier Ordóñez.



La ONU dijo que las autoridades colombianas deberían reformar su forma de gestionar las protestas para evitar más pérdidas de vidas y más personas heridas como ha sucedido durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar a partir de abril de este año en el contexto del Paro Nacional, dice la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un documento publicado este miércoles sobre las lecciones aprendidas del Paro.



Las protestas masivas del Paro Nacional, que empezaron el 28 de abril y continuaron en todo el país durante semanas, ocurrieron en un contexto prevalente de profundas desigualdades económicas y sociales, muchas de las cuales se agudizaron durante la pandemia del covid-19.



Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala.



Según la información recopilada y analizada existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Actores no estatales habrían matado a 10 personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas.



