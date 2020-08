¿Información o desinformación? / Opinión

Durante la epidemia de cólera que asoló Londres en 1854, el médico John Snow creó unos mapas en los que se podía ver con precisión la forma como se dispersó esta enfermedad alrededor de una fuente de agua contaminada y causó la muerte de cerca de 700 personas en unos pocos días.

Los ‘mapas de Snow’ fueron un gran avance en esa época, aportaron una nueva forma de análisis en epidemiología y fueron parte de la argumentación para rebatir teorías erróneas sobre la epidemia.



Hoy, los ‘mapas del covid-19’ los obtenemos al instante con solo abrir unas páginas de internet. La información es abundante y está disponible para todos los que quieran adentrarse en su análisis. No obstante, hay quienes hacen usos incorrectos o fuera de contexto y, en lugar de informar y contribuir a dar mensajes claros a la sociedad, generan confusión y visiones parciales.



Un ejemplo de ello es la noticia que la semana pasada publicó un analista internacional y pronto fue difundida en medios locales y redes sociales. Se afirmó que Colombia tiene el mayor indicador de muertes por millón acumuladas en siete días, pues llegó a 43,1, mientras que en Chile apenas es de 24,1. El mensaje que se transmite a los lectores es que somos el país con el peor desempeño frente a la pandemia y que las políticas adoptadas por el Gobierno son un fracaso. Nada más alejado de la realidad.



Esto evidencia el mal uso del indicador. No es correcto comparar el resultado de un país con otros en una fecha específica, por la sencilla razón de que la pandemia no es como una prueba ciclística en la que todos los competidores salen al mismo tiempo, recorren una ruta y llegan a la misma meta.



Las pandemias comienzan en cada país en fechas diferentes y tienen evoluciones distintas en función de múltiples variables, entre las cuales se cuentan las políticas de contención adoptadas por los gobiernos, la disciplina social, el control de las fronteras internacionales, los recursos humanos y la infraestructura de los sistemas de salud, entre otras.



Además, el indicador sigue una ruta similar a la curva epidemiológica: registra una tendencia ascendente hasta que se alcanza el pico, y luego comienza a descender. Por lo tanto, al hacer una comparación entre países, es preciso indicar en qué fase de la curva se encuentra cada uno.

Los datos actualizados al 15 de agosto muestran que en Colombia, el número de muertos en los últimos siete días fue 44,5 personas por millón de habitantes, y todavía estamos en la fase ascendente de la curva. Pero hay países que alcanzaron niveles muy superiores en fechas anteriores y ahora estos son menores que el colombiano porque ya pasaron el pico. Por ejemplo, Bélgica alcanzó un indicador de 182,8 muertes a mediados de abril y ahora está en 4,3. Países como Perú, España y Francia también registraron un nivel superior a 100; otros, como Irlanda, el Reino Unido, Italia, Suecia y Holanda estuvieron entre 60 y 100. Chile, que en la noticia comentada aparece con 24,1, alcanzó un máximo de 84,2 en julio.



Es importante recordar que los ‘mapas de Snow’ fueron creados para dar claridad. Hoy en día, cuando contamos con una avalancha de información de la pandemia, esta debe ser utilizada para dar mayor claridad y llevarnos a tomar mejores decisiones. La información, sacada de su contexto apropiado, rápidamente se puede convertir en desinformación, como en este caso puntual.



LUIS GUILLERMO PLATA

GERENTE PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19