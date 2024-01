Gobierno reconoce que hay desfinanciación del Sistema Nacional de Bomberos

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se reunió este martes con representantes y coordinadores del cuerpo de bomberos a nivel nacional. Tras el encuentro, el funcionario fue el encargado de dar un balance. En este, reconoció que hay una desfinanciación histórica del Sistema Nacional de Bomberos.



(Puede ver: Bomberos de Nariño se declararon en cuidados intensivos por falta de recursos)

“Es completamente cierto”, reconoció el ministro frente al desfinanciamiento, aunque dijo que era algo heredado y no propio de esta administración. “Cada año, a través de la ley de bomberos, debió entregarse 25.000 millones y luego indexado. Nunca se les entregó. Es una deuda de otros gobiernos, pero debemos honrar la palabra”, añadió Velasco.



El ministro dijo que se podrá usar el decreto de declaratoria de desastre para comenzar a cubrir el compromiso adquirido por el Estado con los bomberos. Sin embargo, Luis Fernando Velasco aclaró que los bomberos son una responsabilidad de cada municipio y que es el deber de los alcaldes proveer para su sostenimiento básico.

Facebook Twitter Linkedin

El fuego destruyó entre 7 y 9 hectáreas. Foto: Cortesía Bomberos Pereira

“Es un servicio público a cargo de los municipios. El sistema de bomberos responde el cuerpo de cada localidad, si ellos son desbordados responde el nivel regional, y si son sobrepasados, entra la dirección Colombia. El Estado colombiano no tiene un cuerpo de bomberos, coordina”, dijo el ministro.



(Además: Los bomberos protestarán en todo el país el 31 de enero próximo: esta es la razón)



No obstante, el ministro indicó que insistirá, en el consejo de ministros de este martes, la necesidad de que el Ejecutivo nacional cumpla con los dineros que no ha girado en 12 años. “Lo que tenemos que hacer es comenzar a detectar deficiencias en equipo y ayudar”, complementó el ministro.



Asimismo, se informó que se hará una mesa técnica para ahondar en las necesidades que tienen los bomberos a nivel nacional. Entre los temas expuestos, está plantear la revisión de algunas prohibiciones en el tema de recibir donaciones, como la prohibición del Ministerio de Hacienda de importar vehículos que sobrepasen los 10 años de antigüedad.



Se planteó reformular los concursos para que los bomberos voluntarios se conviertan en oficiales. Todo esto debe estar listo antes de 15 días, para así lograr “un acuerdo para el fortalecimiento de los bomberos”.



(Además: Tome nota: estos son los requisitos para hacer parte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá)



En este sentido, Luis Fernando Velasco señaló que apoya el ‘sirenazo’ planteado por los bomberos de todo el país para pedir mayores recursos. “Nos parece interesante que suenen las sirenas para que nos demos cuenta de la importancia de los bomberos”, concluyó el ministro.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá. 23 de enero de 2024. Incendio en cerros de Bogotá. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Hacia el final se limitó a decir que aceptaron la renuncia del actual director de bomberos, Arbey Hernán Trujillo, “Le aceptamos su renuncia y le agradecemos el esfuerzo”, concluyó Velasco.



Por último, dijo ser respetuoso de la justicia, pero al mismo tiempo cuestionó que algunas personas han sido capturadas en flagrancia intentando prender fuegos en zonas forestales. “Si hay personas cogidas en flagrancia, colocan en riesgo a los que enfrentan los incendios y más”, sentenció.