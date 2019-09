'Cuando el territorio está aislado es presa fácil de los violentos’

El alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, considera que para consolidar la paz en el país es necesario avanzar en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues son los que permitirán eliminar las brechas que hay entre los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza y el resto del país.



Archila reveló que están en ejecución 1,1 billones de pesos y anticipó que en diciembre se sabrá realmente cuánto se requerirá en los próximos años para atender las necesidades de los seis pilares básicos en el marco de estos planes.

¿Qué son los PDET y qué se busca con ellos?

​

El PDET es la sigla para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que son los planes previstos para eliminar las brechas que hay entre los 170 municipios más afectados por la pobreza y la violencia y el resto del país. El objetivo de su implementación, además de ser de desarrollo social y económico, es de seguridad para todo el país. Si nosotros logramos que esas brechas se eliminen, las posibilidades de que se vuelva a presentar el nivel de violencia que existió van a disminuir o se van a eliminar.



Usted ha dicho que si los territorios PDET no se transforman va a ser muy difícil que haya paz ¿cómo es eso?



Las circunstancias de que no exista suficiente desarrollo en esos municipios, que no haya vías, que no haya telecomunicaciones, no exista educación, no exista salud, no exista una buena administración pública, deja esos territorios asilados del resto del país y cuando los territorios están aislados del resto del país son una presa fácíl de los grupos que pretenden que en esas zonas exista violencia.



En la medida que se lleve esa oferta pública a esos territorios, eso no solamente ahuyenta a los criminales sino que permite que se dé la inversión privada y por esa vía tengamos el desarrollo que es la garantía de la paz duradera.

Cerrar las brechas entre esas zonas abandonadas y el resto del país requiere plata y esfuerzo…



Eso requiere de una buena planeación, que es lo que estamos haciendo con los PDET y con la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de una hoja de ruta a 15 años para cada una de las 16 zonas que recogen esos 170 municipios.



Esto requiere de focalización de recursos y eso es lo que hemos hecho al priorizar esos municipios con los esquemas de obras por impuestos, con el esquema del 7 por ciento de las regalías que se administra en el Ocad Paz. Requiere de articulación de todas las entidades y es lo que hacemos nosotros una vez al mes yendo a cada una de esas zonas a coordinar las acciones entre todas las entidades del orden nacional, los gobernadores y los alcaldes y requiere de ejecutorias que es lo que estamos haciendo.



¿Y qué se ha logrado?

​

En estos 11 meses ya hemos entregado 500 de las obras que nos pidió la comunidad. Hemos focalizado esos instrumentos y es así como de obras por impuestos tenemos en este momento $ 500.000 millones en ejecución y en los dos meses en los que he sido presidente del Ocad Paz hemos autorizado 600.000 millones para cumplir con obras.



¿Esos recursos para qué tanto alcanzan?

​

Las necesidades que tenemos son gigantescas, por eso hay que seguir focalizando. Pero a esto hay que sumarle las inversiones que hacen los ministerios en esos municipios y la cooperación internacional que nos está ayudando.



¿Este es un plan a 15 años, de cuánta plata estamos hablando?

​

El dimensionamiento de las necesidades es muy grande pero lo estamos haciendo muy juiciosos. Nosotros de aquí a diciembre tenemos el compromiso de tener identificadas las necesidades de cada uno de los 16 PDET en materia de vías, energía, alcantarillado, acueducto, infraestructura de salud y de educación; y ahí vamos a tener una noción de cuánto cuestan esos 6 pilares.



¿Sacar adelante todo esto a quién le corresponde?

​

Esto les corresponde a todos. Al Gobierno Nacional le corresponde la planeación, le corresponde a la Nación hacer las inversiones sectoriales, les corresponde aportar a los departamentos y municipios, les corresponde a los privados que se deben concientizar de la necesidad de que esto salga bien y le corresponde a la comunidad internacional que ha concluido que debe alinear sus esfuerzos con nosotros.

Hablando de los ex combatientes ¿cuál es la situación? ¿están nerviosos?

​

Tienen expectativas como las tienen todas las familias colombianas, pero no se encuentran nerviosos. Estuvimos en Miravalle y le manifestaron al Presidente su absoluta convicción de que la ruta de la legalidad es la correcta, yo he estado en varios de los antiguos espacios territoriales y me han manifestado lo mismo.



También estuve reunido con más de 20 líderes de aquellos que se fueron, que están en partes distintas de los antiguos espacios territoriales, y ellos me manifestaron que siguen absolutamente en firmes con el proceso de reincorporación



Usted estrá esta semana en Estados Unidos con el presidente Duque ¿Cuál es la idea?

​

Algo que se quiere poner en conocimiento de Naciones Unidas son precisamente los avances del proceso de la paz con legalidad, porque tenemos muchas cosas para mostrar. Y reafirmar la voluntad del Presidente de su política de paz y seguir dimensionando los retos que vienen hacia futuro.



¿Se van a buscar más recursos?

​

En el evento de Concordia, que es al que asisten los financiadores, los fondos privados y entidades sin ánimo de lucro, ahí vamos a hacer una presentación de los PDET. La proporción que nosotros estamos poniendo en inversión es algo así como el 85 por ciento y el restante 15 de cooperación internacional. Necesitamos que ese 15 al menos se mantenga.



