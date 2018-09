¿Qué imagen dejó Duque tras su discurso en Naciones Unidas?

Con un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York (EE. UU.), Iván Duque culminó su primera agenda en el organismo internacional.



Durante su intervención, el mandatario habló sobre la crisis de Venezuela, el proceso de paz con Farc, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la economía nacional.

¿Cómo le fue y qué imagen dejó de él y del país? Expertos responden al respecto.



Óscar Castelblanco, especialista en derecho constitucional y derecho administrativo, y profesor investigador de la Universidad Libre, cree que el discurso fue “afortunado”.



“Tocó el tema de los acuerdos de paz con Farc, a los que les dio un apoyo para su consolidación. En eso la comunidad internacional tenía dudas y el Presidente dejó claro se respetará la palabra con quienes siguen en el proceso”, dijo, al tiempo que agregó: “Seguimos en el camino para consolidar la paz y solo falta hacer una negociación seria con el Eln”.

Iván Duque, presidente de Colombia y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en su encuentro del martes pasado en Nueva York. Foto: Efe

Castelblanco también rescató el tema de Venezuela, diciendo que Duque “acertó” al insistir en un apoyo humanitario y una presión diplomática para combatir “la dictadura de Nicolás Maduro”.



Y resaltó el tema del narcotráfico: “El Presidente dejó claro que es un problema que no se está combatiendo debidamente, que es una crisis mundial, que Colombia no puede solo cuando los países llamados desarrollados siguen consumiendo”.



Un poco menos optimista se mostró Javier Leonardo Garay Vargas, doctor en Ciencias Políticas y magister en Asuntos Internacionales.



Garay, primero, aseveró que, históricamente, la intervención de Colombia en la ONU no genera mucho impacto. Después, manifestó que, desde su punto de vista, vio a un Duque muy falto de experiencia.



“Creo que Duque está aprendiendo que la falta de experiencia le está costando en política interna y externa. Vi unos planteamientos débiles, por un lado, y unos no muy claros, por el otro”, dijo.



A lo que hace referencia el experto, puntualmente, es a que el mandatario “ha mostrado una posición de rechazo a los acuerdos de paz, pero en el ámbito internacional no fue claro en eso”.

Duque habló sobre Venezuela, narcotráfico y paz en la ONU. Foto: Juan B. Díaz / EL TIEMPO

Señaló también que se le está dando mucha atención al tema de las drogas, “parece estar obsesionado con eso, a nivel doméstico y extranjero, y creo que no va a trascender”.



El analista político Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, solo dijo que la intervención sirvió para ver un acercamiento mayor con EE. UU.



“Venezuela, la lucha contra las drogas, los acuerdos de paz, todo estaba dentro de lo presupuestado”, finalizó.



ELTIEMPO.COM