Así va el proceso de reconstrucción de Providencia

Susana Correa, la gerente para la reconstrucción en la zona insular de San Andrés tras el pasado del huracán Iota, aseguró que en Providencia todavía se avanza en la limpieza de los estragos dejados por el fenómeno natural.



Dijo que por ahora es prematuro decir cuánto costará todo ese proceso, pues aún falta información sobre los daños estructurales y contó que la logística para llevar equipos y materiales ha sido lo más complicado.



Destacó que se avanza en el proceso de remoción de escombros, no solo porque es necesario para pasar a la fase de reconstrucción, sino porque se ha denunciado la proliferación de ratas y cucarachas.

¿Cómo va el proceso de reconstrucción de Providencia?

Es lo que tiene que ver con Providencia y Santa Catalina teníamos unas tareas puntuales para los primeros 10 días, pero le he pedido al señor Presidente de la República que me lo extienda cinco días más.



¿Cuáles eran esas tareas?

Comenzamos con la limpieza de la vía perimetral y del muelle para poder recibir las ayudas y poder transitar. Eso, al segundo día de estar acá, quedó listo. La segunda tarea eran las ayudas humanitarias y ya se han dado kit de comida, carpas, agua y colchonetas para las 1.700 viviendas que hay en la isla. Con alimento llegamos a ellas el fin de semana y ya cubrimos el ciento por ciento. En lo que tiene que ver con comida, la gente ya no nos está pidiendo. En cuanto a las carpas, alcanzamos a repartir 1.100, nos habían quedado 1.400, y ya la gente nos volvió a pedir tanto agua como carpas y estamos repartiendo eso porque volvió a llover y pues como se entenderá el único resguardo que tienen los habitantes de las casas que quedaron totalmente deterioradas pues son las carpas.



¿En qué va lo de los servicios públicos?

En eso teníamos unas obligaciones. Pero le puedo decir que ya pusimos a funcionar una planta de potabilización de agua de 5 litros por segundo para reemplazar la planta que había en la isla y que tuvo afectaciones y que esperamos sea puesta en servicio antes de que se acabe esta semana y quedar con cobertura del 100% de agua. Hoy estamos distribuyendo agua en carrotanques y en el carro de los bomberos y estamos esperando que nos llegue otro carrotanque. Hemos repartido alrededor de 6 toneladas de agua embotellada.



¿En qué va lo de la energía eléctrica?

Tenemos conectadas plantas al hospital que estaba en la alcaldía. Claro que ya está funcionando el hospital de campaña, que es autosostenible y autosuficiente en todos sus servicios públicos.Tenemos dos plantas en la alcaldía y una planta en la estación de servicio para poderles brindar gasolina a todos los vehículos que están operando en la isla. Y hay otra planta en el centro generador. Ya reconstruimos el circuito de Sopesa hacia la alcaldía, aunque no hemos podido ponerlo en funcionamiento porque los generadores no se han acabado de secar y esperamos que a más tardar mañana pueda entrar en servicio ese circuito. También le puedo contar que ya empezamos a reparar el circuito de Sopesa hacia el aeropuerto, aunque todavía hay muchísimos postes en el piso que estamos levantando y, obviamente, arreglando las redes.



¿Cómo va el tema de las telecomunicaciones?

La isla quedó conectada con servicio de telecomunicaciones desde antenoche con San Andrés. Los operadores de telecomunicaciones, que están todos en el sitio lograron conectar Providencia y Santa Catalina con San Andrés. Seguiremos con la cobertura total para el resto del país.



¿En qué va la recolección de escombros?

Tengo más de 600 hombres del Ejército y la gran mayoría están en esa tarea. Hemos aumentado 113 policías para poder garantizar la seguridad en la isla, porque había habido algunos focos de delincuencia.



A propósito de los escombros, ¿qué va a pasar? ¿Dónde los van a depositar? ¿Cuánto va a tardar la remoción?

Los escombros los hemos dividido en dos. Todo lo que tiene hierro y el resto de la basura, incluida la madera. La basura ordinaria la estamos metiendo en contenedores y va para el relleno sanitario de San Andrés, en barco. Ya tenemos todos los contenedores en la isla y esperamos sacarla cuanto antes porque hay comida descompuesta y animales muertos. En lo que tiene que ver con la madera estamos llevando una trituradora de madera que debe estar llegando la próxima semana. De todas maneras la alcaldía nos dio un sitio de disposición para los materiales reciclables. También nos va a llegar a una trituradora de concreto. El concreto lo vamos a utilizar para dejarlo para el momento que se necesite para adecuar vías internas.



¿Ha sido muy complicada la logística para llevar todos los equipos?

Super difícil. Por ejemplo, este viernes deben llegar unos nueve volquetas y nueve pajaritas que vienen en buque que desde Cartagena. Pero como ese buque no puede llegar a Providencia pues hay que cambiarlas a otro barco. Las cosas muy grandes o muy pesadas tenemos que mandarlas en buque. Por ejemplo, en el aeropuerto tengo unas plantas de potabilización que no cupieron en avión y ahora nos toca enviarlas por buque. La logística ha sido un tema muy difícil.



¿En qué va la reconstrucción de las viviendas?

Inicialmente vamos a terminar esta etapa pero le cuento que ya el ministro de Vivienda, Jonathan Malagon, mandó dos de las viviendas prefabricadas que queremos que se ensayen. Va una para Santa Catalina y otra para Providencia. Son viviendas de entre 50 y 55 metros qué vienen en tres tecnologías diferentes, entiendo que las que llegan son de madera y son anti-sísmica y contra huracanes y que corresponden a la normatividad arquitectónica de la isla. En una semana deben estar ya armadas, se les vamos a dar a raizales para que vivan en ellas, las vean y se pueda llegar a acuerdos sobre ellas.



¿Es decir, son un plan piloto?

En efecto es un plan piloto que queremos hacer antes. Tenemos alrededor de unas 70 viviendas donadas, porque ya hay mucha gente pidiendo que quiere de esas viviendas. En el buque que nos trae las volquetas también vienen otras, que deben estar llegando a finales de esta semana o principios de la próxima



Es importante aclarar que la caracterización de los afectados debe ser dada por el ente territorial. Es decir, es una responsabilidad del señor alcalde y el señor gobernador, que son quienes nos tienen que pasar a nosotros la caracterización de los damnificados y de las viviendas. Sin embargo, estamos mirando de qué manera podemos hacer un estudio estructural de lo que quedó en pie para estar seguros de qué realmente no tiene ningún problema de quedarse en pie.

¿Podríamos decir que en el caso de Providencia estamos en la primera fase que es la de limpieza de la isla?

Sí, claro. Y eso es lo primero que tenemos que hacer hasta que la isla no esté bien limpia y no tenga vectores, porque me están diciendo que tenemos proliferación de cucarachas y ratones, algo lógico por lo que hay tanta basura. Para mí es indispensable terminar y agilizar esa limpieza y espero tenerla terminada a mediados de la próxima semana.



¿Una vez terminada la limpieza, que sigue?

Avanzaremos en la fase de reconstrucción. Hay muchas entidades ofreciendo sus servicios, por ejemplo la Universidad Nacional ayer nos mandó una carta ofreciéndonos sus servicios y yo pienso que a la academia hay que tenerla en cuenta y también debemos tener en cuenta a las autoridades raizales, con quienes tenemos previsto reunirnos.



El Plan de 100 días que ha mencionado el Presidente, ¿qué se va a alcanzar a hacer?

El plan 100 es precisamente lo que el Presidente quiere para que haya una estabilidad, sobre todo una estabilidad económica. Que la estabilización económica se haya dado y que la gente tenga cubiertas sus necesidades básicas, para mí ese es el plan 100. Lógicamente seguiremos con toda la estructuración que hay que hacer, porque, por ejemplo, el Presidente se comprometió a construir el nuevo hospital y es claro que eso no se va a demorar 100 días; la reconstrucción de algunas de las viviendas tampoco.

Los 100 días son precisamente para cubrir esos puntos que consideramos que cubren las necesidades básicas de todos los habitantes.



¿En buena medida la gente de Providencia vive del turismo y eso parece que se va a demorar?

Hay unas posadas que quedaron en pie y ahí tenemos unos subsidios que se van a dar a las posadas y hoteles que tienen registro nacional de turismo. Indiscutiblemente que la isla vive del turismo, pero también tiene otros procesos como la pesca, tiene comercio, tiene misceláneas, hay tiendas y supermercados, que es lo que queremos que se empiece activar rápidamente. Necesitamos también reorganizar la infraestructura y lógicamente el mejoramiento de las condiciones vitales de la población. El plan de los 100 días es para garantizar que lo que nos hemos comprometido lo vamos a desarrollar.



¿En total cuántas personas están ayudando al proceso de reconstrucción de Providencia?

Tenemos más de 600 personas de la Fuerza Pública en la isla. Aquí en San Andrés tenemos más de 120 hombres del Ejército que están esperando para ser embarcados hacia Providencia. A esto hay que sumar personas de la Unidad de Gestión del Riesgo, bomberos, de la Cruz Roja y de la Defensa Civil, que son más de 90. Son más de 700 personas las que están ayudando allá en la isla.



¿Hay un cálculo de cuánto se va a invertir por parte del gobierno en todo este asunto?

No. Nosotros necesitamos que la caracterización de los damnificados nos la pasen las autoridades. Hasta que no nos pasen eso nosotros no podremos tener claro exactamente cuántas son las viviendas afectadas. Además tenemos que hacer un estudio estructural para saber exactamente cuánto nos puede llegar a costas.



