Chávez fue ‘precursor’ de los presidentes que hoy gobiernan en Twitter

“Con el paso del tiempo las cosas se complicaron aún más y ya era evidente la existencia de una movilización callada que venía de varias partes y buscaba la salida del presidente Carlos Andrés Pérez. En 1992, tres años después del ‘Caracazo’, se produjeron dos intentos de golpe de Estado. El primero, el 4 de febrero, en el que participaron cuatro tenientes coroneles, uno de ellos apenas conocido como Hugo Chávez Frías. Los ejecutores de la intentona fueron capturados, pero el oficial logró el objetivo de hacerse visible cuando lo llevaban detenido y alcanzó a decir una frase que se haría famosa: 'Compañeros, por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital'”.

A partir de entonces y mientras permanecía en la cárcel a la espera de un juicio, Chávez logró captar el interés en muchos sectores de la sociedad venezolana. Este momento fue aprovechado por líderes políticos como el expresidente social-cristiano Rafael Caldera y el diputado del partido Causa R, Aristóbulo Istúriz, quienes intervinieron en una sesión del Congreso que discutió la intentona golpista y, además de exaltar lo ocurrido, trasladaron las culpas al Gobierno y a sus medidas económicas.



Con ello ambientaron la exaltación de la figura de Hugo Chávez e ignoraron las muertes y la violencia que provocaron la asonada y los enfrentamientos armados.

El segundo intento de golpe sucedió el 27 de noviembre de ese mismo año, esta vez por altos oficiales de la Armada y de la Fuerza Aérea, pero las tropas leales al presidente Pérez lograron controlarlo. Fueron años muy difíciles para Venezuela, que transcurrieron entre la crisis económica y las diferencias políticas porque a Pérez lo acusaban de neoliberal, con el agravante de que muchas de sus decisiones lo distanciaban de su propio partido y afectaban aún más su gobernabilidad.

Fotografía de una estatua del expresidente venezolano Hugo Chávez durante un homenaje militar en Caracas (Venezuela).

Así, el accidentado mandato de Pérez habría de terminar de una manera impensada. En marzo de 1993, el fiscal general, Ramón Escovar Salom, inició un antejuicio de méritos y solicitó autorización al Congreso para investigar la presunta malversación de recursos del Estado por el envío a Nicaragua de varios millones de dólares de un fondo reservado.



En mayo siguiente, el Congreso avaló el señalamiento y separó al presidente Pérez de sus funciones. Fue una investigación controversial, pero ahí terminaría la carrera de uno de los políticos más importantes de la Venezuela contemporánea. El 5 de junio siguiente, un consenso entre los partidos políticos llevó al Congreso a elegir presidente al senador por el Táchira Ramón J. Velásquez, un respetado historiador y periodista que ejerció el mandato durante los ocho meses que le faltaban a Pérez.



El 5 de diciembre de 1993 fue elegido presidente Rafael Caldera, quien llegó al Palacio de Miraflores a los 77 años con el apoyo de los grupos políticos de izquierda. Para cristalizar su aspiración, el veterano político se alejó del Copei, su partido de toda la vida, y a través del movimiento Convergencia logró unir a la izquierda, el centro y la derecha. Con sorna, los venezolanos empezaron a referirse al movimiento creado por Caldera como el ‘Chiripero’, en alusión a las chiripas, unas pequeñas cucarachas que abundan en el país.

Caldera llevaría encima por mucho tiempo la pesada carga de saber que muchos venezolanos creyeron que el sobreseimiento otorgado a Chávez pocos días después de llegar a la Presidencia tenía que ver con una especie de acuerdo con los militares golpistas. Esa fue una crítica que lo persiguió mucho tiempo. Este antecedente minimiza el discurso de Caldera en el parlamento luego del golpe de Chávez, cuando no dudó en condenar la intentona. Se oía decir con mucha frecuencia que el paso inicial fue sacar anticipadamente a Carlos Andrés Pérez del Palacio de Miraflores y luego facilitar el acceso de los militares golpistas al poder, no sin antes devolverles la libertad y restablecerles los derechos políticos.



En defensa de Caldera está el hecho de que el sobreseimiento de Chávez había sido anunciado por los candidatos presidenciales que competían en las elecciones de 1993. Incluso, Carlos Andrés Pérez y luego el gobierno provisional de Ramón J. Velásquez expidieron numerosas medidas de gracia a militares de menor rango comprometidos en el alzamiento.



Además, los golpistas llamaron a la abstención bajo la consigna “Por ahora con ninguno”. Como ya dije, en virtud de la decisión presidencial que lo favorecía, y luego de permanecer dos años en prisión sin haber sido condenado, el coronel Chávez salió de la cárcel de Yare el 26 de marzo de 1994.

Luis Miquilena, exministro del fallecido Hugo Chávez.

En poco tiempo los medios de comunicación lo convirtieron en un símbolo de cambio porque se vendió como un hombre sin pasado, sin partido y sin definición ideológica de izquierda o de derecha. En este punto aparece un protagonista de la historia de Venezuela: Luis Miquilena, un político de izquierda que en los años 1940 militó en el Partido Comunista y fue encarcelado durante la dictadura de Pérez Jiménez.



Luego trabajó durante treinta años en el mundo empresarial y reapareció en la escena política cuando visitó a Chávez en la cárcel y lo convenció de tomar la senda electoral, pues hasta ese momento defendía la tesis de la abstención como medio de protesta contra el sistema imperante. Siempre se ha dicho que Miquilena fue el cerebro detrás de la victoria de Chávez en las urnas y los dos fundaron el movimiento Quinta República.



La aparición de un personaje como Chávez en el escenario político venezolano se debió, entre otras cosas, al hecho de que Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera se aferraron al poder por la vía de la reelección, sin permitir que sus partidos promovieran nuevos liderazgos. Los dos terminaron muy mal sus segundos gobiernos y el resultado fue un severo debilitamiento institucional porque la gente empezó a creer que podía haber una alternativa no democrática y culpó a los partidos tradicionales del deterioro del país.



En el fondo, en Venezuela subyace el hecho de que por años fue gobernada por militares y la figura del caudillo ha sido relevante en la sociedad. También fueron determinantes el debilitamiento de la credibilidad de la democracia, la exaltación mediática de esas debilidades, las desviaciones y carencias de los gobiernos, y el ocultamiento y poco reconocimiento de los muchos beneficios alcanzados por la sociedad venezolana. En otras palabras, fueron ignorados los logros de la Cuarta República y, en cambio, exaltados sus muchos errores.

En el Palacio de Miraflores

Tener claridad sobre el contexto histórico es fundamental para comprender por qué Hugo Chávez llegó al Palacio de Miraflores el 2 de febrero de 1999, luego de ganar en las urnas con la promesa de convocar una Asamblea Constituyente para refundar la República y crear un nuevo ordenamiento jurídico en el país. A partir de su triunfo todo sería distinto en Venezuela y así lo aseguró el propio Chávez al asumir ante el Congreso y con Rafael Caldera presente, cuando dijo que se juramentaba bajo una Constitución moribunda.

Chávez en el Palacio de Miraflores, en 1999.

La conexión del nuevo jefe del Estado con sus seguidores fue inmediata y ello le dio el espacio necesario para manejar el país con su muy peculiar estilo. Es que Chávez era un caudillo, un populista, un líder nato que aprovechó una oportunidad en un país debilitado institucionalmente, con un pueblo descontento y desilusionado. Conectaba de manera extraordinaria con la gente.



Digo que a partir de él todo fue distinto porque la Constitución cambió, las instituciones cambiaron, el lenguaje cambió y ya no hubo consensos políticos en torno a nada. Chávez llevó a la desinstitucionalización del Gobierno, entre otras cosas porque gestionaba a través de su programa semanal Aló presidente, y los funcionarios y la ciudadanía se enteraban allí de sus acciones y decisiones.



Se podría afirmar que Chávez fue precursor de una manera de hacer política en que la comunicación era eje del Gobierno y en este caso fue a través de su programa de televisión y los eternos discursos que transmitían todos los canales en cadena nacional.

Hoy vemos presidentes que gobiernan a través de Twitter y de esa manera están en permanente contacto con la población. Varios líderes de América Latina, Estados Unidos e Inglaterra cabrían en este estilo. Así mismo, son gobernantes que descalifican a quienes no están de acuerdo con sus políticas, y gobiernan para los suyos, pero nunca dejan de ser candidatos porque siempre están en campaña. Chávez fue precursor en esta manera de gobernar tan dañina para la democracia. Con Chávez decidido a enterrar la Constitución de 1961, la vertiginosa carrera para cambiarla se dio por una vía poco ortodoxa: un referendo consultivo no previsto en las normas legales vigentes.



Pero la Corte Suprema de Justicia, presidida por la magistrada Cecilia Sosa, le dio gusto y desarrolló el inédito concepto de la consulta al poder originario, una figura inexistente en el ordenamiento legal. De esa manera, Chávez halló el camino para desmontar el sistema de democracia representativa que regía en Venezuela hasta entonces.



Así, los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente fueron elegidos el 25 de julio de 1999. En ese proceso, Chávez utilizó su inmensa popularidad para vender lo que llamó el ‘Kino de Chávez’, basado en una fórmula de jugar lotería —el Kino—, muy conocida por la gente, para pedir que votaran en bloque por sus candidatos, aunque no se les conociera. El fenómeno fue impresionante porque la gente votó sin saber siquiera los nombres de los aspirantes, pero le bastó que los patrocinara Chávez.



MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN

