El gobierno de Gustavo Petro, como señalaron algunos allegados a este, iba a buscar un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de los eventos protocolarios de la Asamblea General de la ONU. En la jornada final de su visita a Nueva York, el presidente Petro fue interrogado por esa posible reunión.



En diálogo con W Radio, el presidente colombiano confirmó que hubo un breve encuentro con Biden. Sin embargo, no habría superado del mero protocolo de haber compartido dos espacios. “Anoche tuvimos una cena y una foto protocolaria no más y antes nos encontramos en el lugar donde se dan los discursos, con Lula y con Biden. Lula, muy efusivo; y Biden, en su estilo, pero amable”, fue la respuesta del mandatario colombiano.



El mandatario no comentó si hubo intercambio de mensajes o una breve charla, como la buscaba el Ejecutivo colombiano. Tal parece que todo se trató de un mero encuentro de ambos presidentes por actos protocolarios.

La.diferencia no rompe el encuentro humano. La lucha común. pic.twitter.com/KCcjLSrL3q — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 20, 2023

En su cuenta de Twitter, el mandatario también hizo referencia a los encuentros con Biden y Lula. “La diferencia no rompe el encuentro humano. La lucha común”, fue el mensaje que acompañó a las fotos de los saludos con ambos mandatarios internacionales.



Por otro lado, el mandatario habló del supuesto momento de incomodidad que vivió luego de que el presidente Joe Biden abandonara el atril y siguiera él en el orden de oradores. En video quedó registrado el desorden tras el final del discurso del mandatario estadounidense y la espera del presidente colombiano ante el ruido.



Gustavo Petro le quitó importancia al asunto y dijo que era lógico que ocurriera dicho desorden: “Muchas personas entraron a oír a Biden”. Además, señaló que no hubo molestia de su parte, sino que fue “un espacio para que pasara su audiencia (la de Biden).



El presidente Gustavo Petro durante su discurso en la ONU. Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Por último, en el diálogo con la W, habló del tema migratorio en el Darién. “Se ha convertido en uno de los problemas mundiales del éxodo de la humanidad, igual que el mediterráneo. Quizás crezcan otros flujos masivos”, dijo el mandatario.



En ese punto, reiteró su tesis de que parte de la solución al tema migratorio pasa por levantar las sanciones a Venezuela. El mandatario reconoció que hubo encuentros con el gobierno panameño y el de Estados Unidos para abordar esta problemática.



“Nos reunimos con Estados Unidos en una larga discusión sobre el tema. Estamos en un problema. Las soluciones no están a la vista aún. La propuesta mía es que la solución se encuentra en Venezuela. Un gran plan retorno hacia Venezuela, que implica unas condiciones económicas y sociales”, concluyó el mandatario.