¿Hubo llamado de atención de Petro por resultados en elecciones a sus ministros?

Después de la jornada electoral del domingo, el presidente Gustavo Petro reanudó su agenda normal este lunes. Primero hubo un consejo de seguridad y luego se dio paso al consejo de ministros que se hace cada a semana entre lunes y martes. En esta ocasión, venía con el aderezo de que se dio después de la contienda electoral, donde hubo resultados no tan favorables al Ejecutivo.



En la mañana de este martes, tras el consejo de ministros, hubo versiones de un nuevo llamado de atención del presidente Gustavo Petro a su gabinete. Esta vez eran dos las razones: la primera es que el mandatario cuestionó los malos resultados sacados en las regionales y en segundo lugar supuestamente hubo críticas por la ejecución.

Aunque el mandatario ha dicho en sus redes sociales que han ganado nueve gobernaciones y están cerca de una décima, el mensaje de optimismo en público no fue el mismo que en privado. Hubo reveces en algunas zonas, sobre todo en Bogotá, donde Gustavo Bolívar quedó relegado a un tercer lugar. Normalmente la capital ha sido el gran fortín electoral del primer mandatario.



Por otro lado, el tema de ejecución es algo que desde julio viene generando inestabilidad en el gobierno. Ante las alertas continuadas de baja inversión de recursos, el presidente ha dado varios ultimátum, el peor de ellos en agosto. En ese momento les dio un mes a sus ministros para mejorar o se iban. Incluso, como medida de presión, se le pidió a los directores y viceministros se renuncia protocolaria.



Pasó el mes y no hubo ninguna determinación del primer mandatario. Eso sí, se mantuvieron los rumores y las versiones de que habría remezón ministerial. En ese momento los señalados para salir supuestamente eran Luis Fernando Velasco, Mauricio Lizcano, el canciller Álvaro Leyva y otros de esa línea.



Sin embargo, los rumores nunca se materializaron. No obstante, a una semana para los comicios volvieron los rumores de cambio de fichas. Con la salida de Daniel Quintero y de Carlos Caicedo de sus cargos se dieron versiones de que entrarían al Gobierno. Uno iría para el Ministerio de las TIC, Quintero, y el otro al Ministerio del Interior, Caicedo.

Distintas fuentes del gobierno han dicho que no es cierto que se esté preparando un relevo. Es más, en el consejo de ministros de este lunes se habría dejado claro que por el momento no se han pensado movimientos. Incluso, con miras a los resultados de este domingo, no tendría lógica la llegada de estos dos líderes alternativos. Por un lado, las fichas de Quintero no tuvieron buen desempeño en los comicios. En el caso del líder de Fuerza Ciudadana, este tiene que hacer frente los escrutinios en Santa Marta ante lo cerrado de los resultados.



Por otro lado, frente al supuesto regaño del primer mandatario, los presentes han dicho que no fue tal. “Nada que ver”, fue el mensaje de uno de los que estuvo presente y que es cercano al primer mandatario. Otros han aceptado que hubo un llamado de atención, pero nada distinto a lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones.



Uno de los ministros de Gustavo Petro aseveró que lo hecho por el primer mandatario es “lo normal de un presidente que pide a su equipo resultados”. Sin embargo, no habría rumores de cambios o ultimátum en esta ocasión. Aunque hubo observaciones, en esta vez no se habría presentado un ‘jalón de orejas’, como en otras ocasiones sí ha ocurrido.