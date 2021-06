Una antigua botica cuenta la historia de Honda

Casi al final de una estrecha calle rodeada de edificaciones de piedra en la que abundan las veraneras rosadas está un pequeño local cuyas paredes están pintadas de verde y los marcos de sus puertas y ventanas, de rojo, encima de las cuales hay un letrero en el que se puede leer Farmacia Nueva Arturo Cerón.

Generalmente está cerrada y muy pocos saben el verdadero tesoro que esconde en su interior. Son las huellas de la historia de Honda, Tolima, de los días en los que los barcos de vapor llegaban hasta el puerto de Caracolí. En ese momento, esa ciudad, de un clima bastante cálido a orillas del río Magdalena, era casi la única puerta de entrada al interior del país.



La Farmacia Nueva comenzó a funcionar en 1906, cuando la pujante Honda estaba en el mapa de nacionales y extranjeros. Eran los días en los que los barcos de vapor llegaban desde la costa Caribe llenos de mercancías, en su mayoría europeas, y de personas que iban rumbo a Bogotá.



No en vano se puede considerar como la farmacia más vieja que existe en Colombia.



En ese momento, Arturo Cerón F. se convirtió en un personaje clave de este puerto sobre el Magdalena. Era la época en la que los médicos no abundaban y la gente iba a donde el boticario, quien le recetaba remedios, muchos de ellos preparados en el lugar.



Tiberio Murcia Godoy, un historiador local, recordó que en esa botica se preparaban algunas pomadas que en su momento era casi obligatorio tener, como la Crede.



Era un ungüento que se preparaba con 15 gramos de colargol, 35 gramos de lanolina y 50 gramos de grasa de vaselina. Al triturar estos componentes en un mortero se elaboraba la pomada Crede. Era básicamente para mantener la estructura de la piel.



A comienzos del siglo XX, no había carretera desde Honda hasta la capital del país, y el camino a pie o a lomo de mula hasta Bogotá no era sencillo. Eran varios días en los que algunas zonas del cuerpo llevaban la peor parte en el trajín de esa ruta que se realizaba loma arriba.



Por eso, en esta vieja farmacia abundan todavía los morteros, los frascos de cristal, las pipetas y todos los elementos necesarios para la fabricación de los medicamentos y las pomadas.



El punto es que esta no era una droguería como las conocemos hoy en día. No, esta era muy diferente pues la mayoría de la gente llegaba a preguntar, o mejor, a consultar por algún mal y allí le preparaban el remedio, menjurje, jarabe, pomada o ungüento. En algunos casos había que volver días después a reclamarlos.



En aquella época, muchas personas que venían desde la costa Caribe llegaban a Honda, luego de un viaje de varias semanas, enfermas, principalmente por la malaria o el dengue.

“Una buena parte de lo que encontramos son sulfatos de quinina, con lo que se preparaban remedios para la malaria”, contó Gregorio Sokoloff, el actual dueño.

Arturo Cerón estuvo al frente de la botica hasta mediados de los sesentas, cuando asumió el control su hijo Manuel Arturo, quien también tenía amplios conocimientos en la elaboración de medicamentos.



Pero tras la avalancha del nevado del Ruiz y la llegada de droguerías a la ‘ciudad de los puentes’, el negocio comenzó a enredarse hasta que fue necesario cerrarlo.



Durante más de 10 años, esta botica estuvo totalmente abandonada. Sus puertas permanecieron cerradas con todos los elementos químicos y hasta los secretos médicos que allí había. Se mantuvo oculta con sus vitrinas de madera, que pueden contar parte de la historia de Honda y de los viajeros que por allí pasaron. Los que venían desde el Caribe y los que iban para allá.



Fue hasta el año 2005 cuando Gregorio Sokoloff, hijo de un ilustre arquitecto de ascendencia rusa, decidió comprar la botica de los Cerón, con todo lo que tenía.

Viejos frascos con químicos permanecen en en lugar Foto: Archivo particular

Por qué la compró

Sokoloff junto con su esposa, de origen danés, decidieron que querían conocer Colombia y fue así como hace unos 30 años, cuando pasaban por Honda rumbo al Eje Cafetero, quisieron entrar al pueblo, más exactamente a la denominada zona antigua. Fue una simple casualidad.



“Nos enamoramos de Honda. No conocíamos esa parte de la ciudad y cinco años más tarde ya habíamos comprado la casa vecina a la botica”, le contó Sokoloff a EL TIEMPO.



Desde la vivienda no paraban de mirar la botica. Los frascos, los elementos químicos, el laboratorio que allí tenían. Se resistían a verla morir sin hacer nada para recuperar todo lo que allí había.



Finalmente, hace unos 12 años, la familia Cerón decidió venderles lo que quedaba de la farmacia. No solo fue el local, sino también los frascos, muchos de ellos provenientes de Europa; los químicos que todavía quedaban y hasta algunos remedios.



Lentamente, Sokoloff comenzó a organizar todo lo que había en el lugar. Incluso los productos, la gran mayoría de ellos vencidos, pero que tienen una historia particular pues casi todos fueron elaborados antes de mediados del siglo pasado.



“Con la ayuda de mi esposa, que tiene una maestría en patrimonio, empezamos a reconstruir todo, a acomodar los estantes, a apilar los químicos”, contó el arquitecto, que tiene como lugar de residencia la ciudad de Bogotá.



Durante cerca de dos años, Sokoloff con su esposa se dedicaron a organizar todo lo que allí había. Su idea siempre fue tratar de dejar el lugar lo más parecido posible a como era en los años 50 del siglo pasado.



En los estantes de madera pintados de gris acomodaron medicamentos, insumos, frascos y hasta unos libros de recetas médicas. También se conservan algunas propagandas de jabones y medicamentos que hoy ya no existen en el marcado o a los que les cambiaron sus nombres.



Allí, todavía se pueden encontrar tarros de permanganato, sulfato de soda, sulfato de zinc, espíritu de nitro dulce, láudano, elixir paregórico, tintura de yodo y tintura de valeriana.



También están los letreros que recomiendan Kalmolina para el dolor de muela, los tarros de pastillas Penetro, para la tos; cajas de tabletas de Asmol, un antiasmático; esencias de limón, aceite de vainilla importado desde Estados Unidos y hasta tarros con químicos para matar los gorgojos.



En las vitrinas igualmente se pueden todavía encontrar maquillajes de Neocid; lápices para cejas Miss Matilla; fluido de Benjui, ácido bórico y hasta purgantes Vermifugol.



En el local también hay avisos de las píldoras de vida del doctor Rose (utilizadas para prácticamente cualquier dolencia), Yatren y Curarina de Juan Salas Nieto.

El arquitecto descubrió que incluso personas oriundas de Honda no tenían clara la existencia de esta farmacia, por lo que decidió convertirla en un museo.



Ocasionalmente, la botica abre sus puertas para que los hondanos y los turistas puedan acceder a conocer el lugar. La entrada es gratis.

En la botica todavía hay vieja publicidad Foto: Archivo particular

Entrar al lugar es casi como un viaje al pasado, es un espacio muy distinto a lo que se puede ver en Honda, pero incluso en buena parte del Colombia.



Las fórmulas magistrales, que durante tanto tiempo se utilizaron en el país, tenían su base en un boticario, como los señores Cerón, que las preparaban.



Ahora en Honda quedan unas huellas de algunos productos y elementos que mucha gente en la era digital ni siquiera sabe que existieron.

El Teatro Unión

Pero en la recuperación de la farmacia no es lo único en lo que está comprometido Sokoloff. Ahora, acompañado de un grupo de personas –buena parte de ellas no son de Honda–, emprendió la tarea de la reconstrucción del Teatro Unión, una de las salas de cine más antiguas del país.



Buscan hacer un centro cultural y de entretenimiento en esa sala, la cual funcionó hasta finales de los ochenta y fue el lugar de entretenimiento para muchos de los habitantes de esa ciudad.



El teatro fue comprado por una sociedad “creada por personas convencidas de que el desarrollo de la comunidad, la ciudad y de la región, por medio de la cultura, puede ser uno de los grandes pilares del futuro de este lugar”.



Hasta hace unos años, el lugar estaba en ruinas e incluso algunos elementos desaparecieron.



Pero de la mano de Sokoloff, la sociedad está ejecutando “el difícil proyecto de rescate del inmueble, empezando por la obtención y aprobación de las licencias de rigor otorgadas por el Ministerio de Cultura y Planeación de Honda”.

Algunos remedios, de hace años, permanecen todavía en los estantes. Foto: Archivo particular

Quién fue Manuel Antonio Cerón Bernate

Manuel Arturo Cerón Bernate nació en Honda el 6 de agosto de 1908. En esa ciudad cursó su primaria, pero terminó su bachillerato en el Instituto de la Salle en Bogotá, debido a que no había colegio en ese momento para cursar su educación media.



Si bien poco a poco fue adquiriendo los conocimientos de boticario de su padre, también le dedicó tiempo al periodismo.



De acuerdo con Tiberio Murcia, fue fundador de varios periódicos, entre ellos la Voz del Tolima, Independiente y Antifaz.



También fue colaborador de varios medios; fue corresponsal de El Derecho, de Ibagué, y colaborador especial del diario bogotano El Siglo.



Asimismo, incursionó en el mundo político local, al punto de que fue elegido en varias ocasiones concejal de Honda. Incluso, en dos oportunidades, en 1953 y 1956, fue designado como alcalde.



Él estuvo al frente de la Farmacia Cerón desde finales de los años sesenta.

Básicamente, desde diciembre de 1968, cuando su padre, quien había sido el fundador del negocio, falleció.



Hasta último momento estuvo al frente de la droguería, donde también se desempañaba como boticario y preparaba los remedios.



