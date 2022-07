Rudolf Hommes, exministro de Hacienda y quien anunció en público su apoyo a Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial, le pidió en las últimas horas al presidente electo enviar nuevos mensajes con el propósito de poner un dique al alza del dólar que este miércoles tocó un techo histórico y se acercó a los 4.350 pesos.



Hommes tomó el caso de otros países, lo comparó con la situación que se vive en Colombia y concluyó que la disparada de la divisa estadounidense no solo obedece a factores externos.

"Entre el 6 de junio y hoy el peso colombiano se ha devaluado 12.96 %", dijo. "En el mismo periodo, el peso chileno se devaluó 3.4 % y el euro 3.3 %", aseguró. "No es correcto pensar entonces que la devaluación acelerada del peso es “un fenómeno mundial” cuando se devalúa 3+ veces más que las otras", concluyó.



Para Hommes, quien aplaudió la elección de Petro, "hay otros factores nacionales que están causando una devaluación mucho más acelerada. No se ha logrado crear confianza sobre la evolución de la economía, pero si sobre gobernabilidad. Va a ser necesario anunciar cuál va a ser la reforma tributaria y fiscal", pidió.



"Como dijo Petro: cuando eso se anuncie se sabrá con quienes se va a contar en el Congreso y hasta donde hay unión. Entre más pronto mejor", aseguró el exministro quien en la segunda vuelta se decantó por Petro porque, según su diagnóstico, era la mejor opción para cambiar la historia de Colombia.



"Hace más o menos 90 años no tenemos una oportunidad igual para cambiar el país. En estas elecciones nos estamos jugando el próximo siglo. Lo que me dice mi corazón es que con alguien que tenga posibilidades de crear un nuevo partido, hacer una cosa de largo plazo", aseguró el exministro.



No obstante, en ese momento Hommes habló de "dos condiciones" para ratificar ese apoyo: "Que haga una política económica razonable, y que respete la Constitución y la ley, que no es pedir demasiado. Tengo la posibilidad real de estar con Petro si su propósito es democrático".



Además, el también exrector de Los Andes aseguró que lo motiva el pensar en poder consolidar un nuevo partido de izquierda, que sea democrático. "Yo creo que del Pacto Histórico podemos hacer un partido nuevo, de izquierda democrática. La gran pregunta es si ellos lo quieren hacer. Si quieren, cuenten conmigo", dijo.



Entonces, Hommes se convirtió en tendencia en las redes sociales porque tras haber sido calificado como el impulsor de la reapertura económica y de los tratados de libre comercio ahora apoyaba a un candidato con una orientación política siempre crítica hacia estas banderas.

REDACCIÓN POLÍTICA

