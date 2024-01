'Jefe de excesos': habla mujer que denunció a Hollman Morris por maltrato laboral

Además de las denuncias por presunto acoso laboral radicadas en la Procuraduría contra Hollman Morris, subgerente de televisión del sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), extrabajadores aparecieron en Caracol Radio para señalarlo de maltrato y excesos cuando era concejal de Bogotá.

(Vea: Procuraduría pide a RTVC atender quejas por acoso laboral contra Hollman Morris).

Dos personas, que hicieron parte de su equipo en el Concejo, afirmaron ser víctimas y testigos de presunto maltrato, según le contaron a la periodista Vanessa De La Torre.

"Empezó el maltrato en 2017, en principio, fue verbal. Desmeritaba mi trabajo y mi condición de mujer", dijo Carolina Valencia Bernal, quien fue su secretaria en el Concejo.

Hollman Morris también fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"Cuando algo le sale mal, su actitud es gritar, golpear el escritorio. Muchas veces lanzaba el celular contra la pared y lo destrozaba. Nunca lo vi consumir drogas, pero sí sabía que lo hacía. Alcohol, sí. Un jefe de excesos", sostuvo en Caracol Radio.

(También: Con plantón protestarán contra Hollman Morris por presuntos abusos laborales en RTVC).

Bernal estuvo incapacitada durante tres meses. Sin embargo, afirmó que Morris buscó "todas las formas" para echarla del trabajo. "Duré dos años y medio llegando a mi casa a llorar", agregó la mujer quien incluso debió recibir atención psiquiátrica.

"La paz llegaría en el momento cuando él decidiera decirle a sus víctimas 'lo siento'", sentenció.

'Llegaba en un estado no apropiado': extrabajador de Hollman Morris

Otro trabajador, quien lo acompañó en el Concejo de Bogotá, también se refirió en Caracol Radio a la supuesta actitud de Morris.

Hollman Morris. Foto: Mauricio León. Archivo EL TIEMPO

"Viví jornadas laborales muy extenuantes. (...) En los turnos de noche, él me escribía 'espéreme que necesitamos hablar' y nunca llegaba. A veces, cuando llegaba, se le notaba que estaba tomando, quién sabe si estuvo consumiendo. Llegaba en un estado no apropiado. Llegaba con tufo, descualquierado, desordenado, incluso sin bañarse", relató en la emisora.

El hombre, quien pidió proteger su identidad, era el encargado de crear contenido para redes sociales. Tras su testimonio, dijo tener miedo por lo que pueda suceder.

(Vea más: Estas son las cartas denunciando a Hollman Morris por acoso en RTVC).

Las denuncias contra Hollman Morris por las que Procuraduría se pronunció

Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, recopiló las cartas que escribieron Silvana Orlandelli Uruburu, directora del Canal Señal Colombia, y Lina Marcela Moreno, directora de Canal Institucional, para denunciar a Morris por supuestos tratos intimidatorios.

Hollman Morris junto a Nórida Rodríguez y el presidente Gustavo Petro. Foto: X: @petrogustavo

"Nos estigmatizó y para él siempre fuimos los de 'la otra administración', irrespetó y trasgredió todo el tiempo la moral del grupo, insistía que 'el cambio' había llegado, cuando nadie se oponía a ello, porque la intención del equipo era trabajar conjuntamente por garantizar la prestación del servicio público de televisión en las mejores y óptimas condiciones de calidad; esta situación que ha generado desmotivación y tristeza en el equipo de trabajo, puede ser validada con algunos profesionales del canal que han vivido repetidas veces estos momentos", dijo Orandelli.

(Más: Suspenden a Moreno de Caro por denuncias en Institución Universitaria de Colombia).

La directora de Canal Institucional se mostró intranquila por los episodios vividos: "Las conductas que relacioné no son aisladas, por el contrario, han sido reiterativas al punto de parecer sistemáticas, pues han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral".

La Procuraduría instó al Comité de Convivencia Laboral de RTVC a "tramitar las quejas y tomar las decisiones a la mayor brevedad" sobre este caso "antes de iniciar cualquier proceso disciplinario o sancionatorio".

Programan plantón

Un grupo de personas ha convocado a un plantón frente a las instalaciones de RTVC para exigir la renuncia del subgerente de televisión, Hollman Morris.



La manifestación será el próximo 19 de enero a las 3 de la tarde y el principal argumento será que el funcionario es un "agresor de mujeres", según lo expresó una víctima en diálogo con La FM.



Las denuncias en contra de Morris se suma a una serie de acusaciones que había recibido por "violencia de género", antes de llegar a ocupar su puesto en RTVC.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS