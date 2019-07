El patrullero que conmovió a Duque en el desfile del 20 de julio

El 10 de noviembre del año pasado, el patrullero José Fernando Carvajal estaba en Tarazá, Antioquia, revisando los caminos y cultivos para prevenir que campesinos, indígenas o uniformados pisaran minas antipersonas puestas por grupos al margen de la ley.



Desafortunadamente, Carvajal fue víctima ese día de una de las minas de las que cuidaba a otros.

El patrullero, de 23 años, trabajaba en la Dirección de Antinarcóticos, en un área de erradicación de cultivos ilícitos. Carvajal acostumbraba trabajar con Hulk, un perro antinarcóticos que había sido retirado del servicio 20 días antes del accidente.



Cuando patrullaba la zona, tenía una nueva compañera canina llamada Tara, que notó la presencia de la mina antipersona alrededor de los cultivos de hoja de coca del Eln, pero no pudo evitar que Carvajal la pisara.

El uniformado, oriundo de Bucaramanga, fue trasladado a un centro asistencial de Montería, donde el cuerpo médico debió amputarle ambas piernas debido a la gravedad de las heridas. El joven estuvo cuatro días en coma y 14 en cuidados intensivos.



El 28 de noviembre fue recibido con honores en Bucaramanga por la comunidad y la Policía. Cuando el patrullero se dio cuenta de que no iba a poder volver a caminar, aseguró: "en este momento no tengo piernas, pero puedo decir con mucho orgullo que Dios me ha regalado alas”.



Actualmente, Carvajal camina con unas prótesis policéntricas que le dio la Policía.



Además, es guía canino y ofrece encuentros en colegios y fundaciones para hablar de su historia, del valor de la vida y de la resiliencia.

José Fernando Carvajal Rueda fue saludado este sábado por el presidente Iván Duque en medio del desfile del Día de la Independencia. Foto: César Melgarejo / El Tiempo

Ahora, el joven patrullero envía un menaje a los terroristas diciendo que “los perdono porque a pesar de que me quitaron los pies no me han quitado los sueños. No sigan colocando minas, por favor, porque hay muchos compañeros que pueden caer”.



José Fernando Carvajal Rueda, quien lleva ya cuatro en la Policía Nacional, fue saludado este sábado por el presidente Iván Duque en medio del desfile del Día de la Independencia.



Ambos protagonizaron una conmovedora escena al abrazarse y dejar escapar algunas lágrimas.

Saludamos con afecto al patrullero de @PoliciaColombia José Fernando Carvajal Rueda, víctima de mina antipersonal. Rendimos sentido tributo y agradecimiento a nuestros soldados y policías en condición de discapacidad, afectados en cumplimiento de su deber. #MásColombianoQueNunca pic.twitter.com/Cxd4HHnBfG — Iván Duque (@IvanDuque) 20 de julio de 2019

