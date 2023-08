Este 3 de agosto, el proceso contra Nicolás Petro y Day Sánchez ha sido la noticia del día. Este proceso ha dejado varias imputaciones, revelaciones y pruebas que, para algunos sectores, han puesto al Gobierno Petro en entredicho.



Tras la audiencia de medida de aseguramiento de su hijo mayor, el presidente Petro se pronunció desde Sincelejo, Sucre, donde dijo que "el Presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito".



Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, confesó ante la Fiscalía General de la Nación el ingreso dinero entregado por al menos tres personas a la campaña presidencial de su padre en 2022.



Ante la revelación, el presidente aseguró en un discurso que nunca le ha pedido a sus hijos que delinca y que es al pueblo a quien debe responder.



"Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado. Yo vengo de otra manera de entender las cosas, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad", respondió el primer mandatario.



Reacciones de los hijos de Petro

El primero en pronunciarse fue Nicolás Alcocer Petro, quien le manifestó su apoyo ante la adversidad.



“¡Fuerza papá! Somos más los que creemos en ti, vamos pa lante”, escribió en su cuenta de Twitter.

¡Fuerza papá! Somos más los que creemos en ti, vamos pa lante. @petrogustavo — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) August 3, 2023

A él se sumó Andrea Petro, quien también le dejó un mensaje de aliento.



“Siempre creyendo en ti papá, en el padre que eres y líder mundial. ¡Nosotros y millones de personas creemos en ti! Vamos pa' lante no joda!”, manifestó en Twitter.

Siempre creyendo en ti papá, en el padre que eres y líder mundial. Nosotros y millones de personas creemos en ti! Vamos pa' lante no joda!!! ❤️‍🔥 @petrogustavo — Andrea Petro (@andreapetro91) August 4, 2023

