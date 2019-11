La 'enganchada' en Twitter de hijo de Pacho Santos por audio del papá

Pedro Santos, uno de los hijos del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, sostuvo una polémica en Twitter sobre el audio de su padre con la canciller designada, Claudia Blum, que causó revuelo en el país.



Este miércoles se conoció la grabación de una conversación del embajador Santos con su nueva jefa, la ministra de Exteriores, en la que el diplomático afirma que el Departamento de Estado de EE. UU. está "destruido".

En la misma conversación, Francisco Santos cuestiona la gestión de compañeros suyos en el equipo de gobierno como el exministro de Defensa, Guillermo Botero, y el excanciller y nuevo jefe de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



Dentro de las primeras reacciones del diplomático, este miércoles, fue decir que la grabación era "ilegal" y el Gobierno Nacional ya pidió ayuda a Estados Unidos para investigar cómo fue hecha esa grabación.

Después de la publicación de una comprometedora conversación entre el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, y la canciller designada Claudia Blum, el representante del Gobierno de Colombia en Washington se pronunció ►https://t.co/rPXwWb8kuH pic.twitter.com/aTm0cHrfIl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 20, 2019

Ante este episodio, tuiteros como @Nataliaescribe publicó un artículo en el que se hablaba sobre la conversación del embajador Santos con Claudia Blum y decían que la publicación "no se puede compartir. No sabemos qué pasa, pero eso sí es grave".



Por la misma red social, Pedro Santos le contestó "pero no es grave que publiquen una chuzada. Eso no", refiriéndose a la interceptación de la que fueron víctimas su padre y la nueva canciller.



Minutos después, la misma tuitera escribió: "Pedro, eso no es una chuzada. Son dos funcionarios públicos hablando muy duro en un sitio público".

Pero no es grave que publiquen una chuzada. Eso no. — Pedro Santos (@PedroSantosG) November 20, 2019

Otros tuiteros, como @ariagamez, también se refirieron a esa interceptación y se preguntaron "¿conversación privada entre dos funcionarios públicos en un lugar público? Entonces, ¿para qué tienen las instalaciones de la Embajada?".



Igualmente, @LaLaLa05408077 escribió: "Y grabado por una turista que, oh! Que casualidad! Pasaba por ahí...".

Eso no es cierto. Estaban en un privado de un hotel donde no había absolutamente nadie cerca y el audio se oye clarísimo que estaba en la mesa o a no más de un metro de ellos — Pedro Santos (@PedroSantosG) November 20, 2019

El embajador Santos tiene previsto regresar a Colombia el próximo domingo para reunirse con el presidente Iván Duque y explicarle, personalmente, los términos de la conversación con la nueva canciller. EL TIEMPO supo que en sus planes está regresar a Washington el martes.



