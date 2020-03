Tras escándalo, hija de exsasesora de Uribe no va a cargo en consulado

El caso de la ‘Ñeñepolítica’ tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas. Valentina Isabela Campo Daza, hija de María Claudia Daza, mano derecha de Álvaro Uribe Vélez en el senado de la República y protagonista del escándalo por una aparente compra de votos, desistió de su cargo, en el consulado de Miami, en donde había sido nombrada por la Cancillería.

A través de una carta, anunció que desistía de tomar posesión del cargo en el que la había designado el ministerio de Relaciones Exteriores.



“Por medio de la presente, quiero comunicarles que desisto del cargo auxiliar de misión diplomática código 4850 grado 23 de la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, adscritas al consulado general central de Colombia en Miami, Estados Unidos de América a partir del martes 10 de marzo del 2020”, escribió en su misiva según cita RCN Radio.



"La renuncia se da dos días después de que su madre, María Claudia Daza, también se apartara de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, del senador Álvaro Uribe", explica Blu Radio.



“Aunque todo estaba listo, y mediante Resolución 0596 del 14 de febrero de 2020 fue nombrada en el cargo de auxiliar de Misión Diplomática, Valentina decidió rechazar el nombramiento”, aseguró Caracol Radio.



“El 19 de febrero, mediante memorando S-GITAP-20-004561, fue comunicada del nombramiento, y a partir de la fecha de aceptación la señora Campo tenía 10 días hábiles para tomar posesión de su cargo o solicitar prórroga”, añadió esta emisora.



Por tanto, 'Caya' no ha estado trabajando en el consulado en Miami.



La ‘Caya’ Daza ha sido señalada por algunos sectores de ser la persona que sostiene una conversación con José Guillermo el ‘Ñeñe’ Hernández, un ganadero del Cesar señalado de narcotráfico, en una interceptación realizada días antes de la segunda vuelta, en 2018.



Según varios congresistas uribistas, la relación de ‘caya’ o ‘cayita’ Daza, como la conocen sus amigos, con el expresidente Uribe habría comenzado desde 1999, cuando su padre comenzó a simpatizar con sus propuestas políticas de entonces.



Un senador uribista contó que el papá de ‘cayita’ es un señor que siempre ha acompañado al expresidente Uribe y que es de una de las mejores familias de la capital del Cesar.



Poco a poco ella comenzó a ganarse un lugar dentro del uribismo gracias a sus contactos en las familias de clase alta de Valledupar, en la cual goza también de reconocimiento.



En la trascripción de la conversación hecha por las autoridades aparentemente la señora Daza es quien habría hablado con el ‘Ñeñe’ sobre el pago de mil millones de pesos para comprar votos en La Guajira, en la segunda vuelta presidencial en 2018.



El propósito era apoyar a Iván Duque y derrotar a Gustavo Petro, quien había ganado en la primera vuelta en ese departamento.



Desde su cuenta de Twitter, el expresidente Uribe Vélez escribió que: “Periodista me confirma: Que la transcripción corresponde a Caya Daza, de mi UTL, que se cotejen los audios. De parte de ella sería un abuso mayor con el Presidente Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud”.



Ante esto, Claudia Daza renunció a su puesto en la Unidad de Trabajo Legislativo del senador y expresidente. Ahora se produce también la renuncia de su hija al cargo diplomático.



