El discurso del presidente Gustavo Petro durante las movilizaciones del Día del Trabajo no fue bien recibido por Gloria Gaitán, hija del asesinado Jorge Eliécer Gaitán. En medio del llamado 'balconazo', el mandatario nombró al líder liberal.

(Además: El 'balconazo' del Presidente Petro y su llamado a la movilización).

Petro, junto a la primera dama Verónica Alcocer y frente a cientos de personas que lo acompañaron en la Casa de Nariño, dijo que el estallido social de la juventud puso la necesidad del cambio.

"Lo que estamos, entonces, viviendo más o menos es una misma situación, similar a la que vivía Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. Si miráramos atrás diríamos que si ese gobierno liberal hubiera podido hacer las reformas y hubiera continuado ese proceso con algún sucesor, se llamase Gabriel Turbay o Jorge Eliécer Gaitán, Colombia no tendría la violencia que tiene hoy, no tendría el raquitismo democrático, no tendría los niveles de injusticia que tiene hoy", sentenció.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro durante su discurso en el balcón. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(Puede leer: Discurso de Gustavo Petro: los ocho mensajes más duros en el día del trabajo).

En otro apartado, insistió en que Alfonso López Pumarejo, presidente de Colombia entre 1934 y 1938 y 1942 y 1945, fue un "gran reformador".

'Discurso de mala fe': hija de Jorge Eliécer Gaitán

Gloria Gaitán rechazó la relación que hizo el presidente Petro con López Puramejo y Gaitán al asegurar que la violencia en Colombia se hubiera evitado si Turbay o el asesinado líder hubieran continuado con sus reformas.

"Mintió deliberadamente en los balcones de la Casa de Nariño, porque él sabe perfectamente, y yo se lo he hecho saber, que Alfonso López Pumarejo fue el enemigo número uno de Jorge Eliécer Gaitán y que Gaitán, en el parlamento, lo desnudó y lo mostró como un farsante", expresó en declaraciones citadas por Blu Radio.

(Le recomendamos: Duras reacciones a discurso de Petro: opositores alertan por mensajes).

Facebook Twitter Linkedin

Gloria Gaitán, directora de la Casa Museo Gaitán. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica.

También, en una carta que escribió y que fue difundida por la representante Marelen Castillo, Gloria Gaitán calificó de "calumnias deliberadas", "vergonzosa manipulación de la historia", "bofetada al pueblo" y distorsión de la realidad las palabras del Jefe de Estado.

"¡Cómo se atreve a insultar a mi padre diciendo que Jorge Eliécer Gaitán quiso continuar la Revolución en Marcha de López Pumarejo, farsa a la que el líder llamó

'revolución de papel y cartulina'", puntualizó.

Para ella, López Pumarejo "fue uno de los hombres más funestos de nuestra historia".

¡Cómo se atreve a insultar a mi padre diciendo que Jorge Eliécer Gaitán quiso continuar la Revolución en Marcha de López Pumarejo, farsa a la que el líder revolucionario llamó “revolución de papel y cartulina”!



Enérgica carta de la líder política Gloria Gaitán a @petrogustavo pic.twitter.com/elL6cGLjBa — Marelen Castillo (@CastilloMarelen) May 2, 2023

También puede leer:

- Presidente Petro revela por qué salió José Antonio Ocampo de Minhacienda.

- Volcán Nevado del Ruiz: ¿qué es el punto rojo que se ve desde el espacio?

- Petro llama a la movilización y habla de revolución si se coartan las reformas.

- Vecino de casa cural donde le dispararon a policía da detalles de 'farras'.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS