Duque advirtió sobre consecuencias de posible salida de BID de Hidroituango

El presidente Iván Duque se refirió a las versiones que se conocieron este viernes en relación al posible retiro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del proyecto de Hidroituango, en caso de que haya un cambio de contratistas o una cesión del contrato.



"Eso lo tenemos que tomar muy en serio los colombianos porque no podemos perder la presencia del BID, que ha sido un organismo que genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales", dijo el jefe de Estado.

Según dijo, "la salida del BID puede poner en riesgo la continuidad de este importante proyecto (Hidroituango)".



Y señaló: "Lo que hay que garantizar es que el proyecto tenga continuidad, que lo culminen quienes han estado trabajando en él. Aquí no podemos correr riesgos con esa estructura y la seguridad energética, y sobre un proyecto que beneficia a toda la nación".



Sin dar nombres puntuales, Duque dijo, además, que no se pueden permitir los "discursos, sin sustentos, que ponen en riesgo la continuidad de la obra". "Hoy este llamado de atención que sale a relucir nos muestra que este proyecto tiene que culminar y que no podemos estar jugando con la seguridad energética del país".



Cabe recordar que, desde hace algunas semanas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha dicho que va a cambiar a los contratistas, pues no quiere continuar con el Consorcio CCC.



De hecho, en entrevista con Yamid Amat para este diario, Quintero habló de su propuesta y calificó como "un nuevo reto" el eventual cambio de contatistas.



"Cuando llegamos a la Alcaldía la obra era un pozo de enredos. Como supuestamente estaba avanzando, no se terminaría esa obra en la próxima década, llevando a EPM a la quiebra. Hoy Hidroituango avanza de manera eficiente y concluirá en el plazo establecido, con los actuales contratistas, o nuevos", dijo.



Este viernes, mediante una carta dirigida al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, el representante legal del Consorcio CCC Ituango (actuales constructores de Hidroituango), Santiago García Cadavid, le solicitó claridad sobre la continuidad o no del consorcio para las obras del próximo año.



