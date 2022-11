A escasos días de las elecciones de segunda vuelta, Gustavo Petro, entonces candidato del Pacto Histórico, quería reiterar que él cumpliría cabalmente la Constitución y que en caso de ganar gobernaría hasta el 2026.



Aunque, eso sí, dijo que necesitaba que hubiera un nuevo líder que recogiera sus banderas para continuar su obra. "¿Quién puede ser?", le preguntó EL TIEMPO. "Daniel Quintero, el alcalde de Medellín", respondió Gustavo Petro.



La declaración confirmó un secreto a voces. Quintero y Petro mantenían una sólida relación política. Ningún otro mandatario seccional estaba tan cerca del líder de izquierda como él.



De hecho, Quintero les pidió la renuncia a varios de sus secretarios para que entraran a apoyar la campaña, él mismo intervino sin pudor al poner en sus redes un video en el que invitaba "al cambio, en primera" y hasta su esposa se declaraba como la petrista número uno.



Por esta razón, incluso, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Quintero, una decisión que a él le sirvió porque sin las ataduras de su cargo se dedicó de lleno a apoyar a Petro.



“En mi casa, si el perrito pudiera votar y la gatica también, mejor dicho, todos vamos a votar por Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta”, decía entusiasta Diana Osorio, esposa del burgomaestre de Medellín.



Petro hasta ahora, incluso, ha pagado el costo de los escándalos que provocó el senador Alex Flórez, incluido en la lista del Pacto Histórico porque es uno de los mimados por Quintero.



Pero los tiempos cambian y la política es dinámica. La carrera contra el tiempo para poner en funcionamiento a Hidroituango, la mayor hidroeléctrica de Colombia, provocó unos roces entre ambos que incluso algunos analistas prevén termine en una ruptura que alteraría el mapa electoral para 2026. ¿Será un divorcio definitivo?

"No hemos logrado una respuesta. Las ministras de Minas y Ambiente han estado reticentes a que podamos hacer la pruebas. Igual las seguimos haciendo, así haya o no haya sanción, pero sí nos gustaría que no hubiera", dijo, por ejemplo, Quintero, en un señalamiento directo contra dos de las funcionarias más cercanas al corazón de Petro.



Y agregó: "Tengo que decir con franqueza que de parte del Gobierno Nacional no hemos recibido el apoyo que esperábamos. Hemos visto, en especial por parte de la ministra de Minas y de Ambiente, una especie de presión para que corramos con el proceso, a pesar de que el Presidente está de acuerdo con que haya pruebas. Parece que ellas (las ministras) quisieran que sancionaran a EPM".



¿Hasta dónde tensarán la cuerda ambos? "La viabilidad de Hidroituango y su integridad en seguridad es un valor mayor que la relación personal o política entre el presidente Petro y el alcalde Quintero", dice el docente del Externado, Jairo Libreros.



"Sin embargo, Casa de Nariño esperaba que el proyecto cumpliera los términos pactados para su implementación. Y esto ya no se va a dar. Es un desgaste político para Quintero y un riesgo institucional para Petro, que deteriora aún más una relación que hasta hace un par de meses se veía como una alianza electoral para las elecciones territoriales de 2023 y las nacionales de 2026", asegura este experto en ciencias políticas.

Panorámica reciente del proyecto, que inicia pruebas dinámicas y de estabilidad de la montaña. Foto: Empresas Públicas de Medellín



Andrés Segura, analista político, considera, por su parte, que pese a las diferencias de esta pareja habrá una reconciliación.



"Petro y Quintero, por el momento, se necesitan mutuamente. La situación de Hidroituango los ha puesto en una posición defensiva, pero si no pasa algo extraordinario con la hidroeléctrica, no sería estratégico romper cobijas a un año de elecciones regionales".



"Quintero tiene un calendario muy apretado alrededor de la represa para evitar la sanción y por eso está buscando salidas para curarse en salud por si las últimas pruebas no salen como espera, inclusive pidiendo ayuda al Gobierno para obtener más plazo. En su lugar, Petro no quiere que cualquier inconveniente, técnico, financiero o natural le recaiga sobre él", dice Segura.

Para él, "si todo sale bien en las pruebas de los próximos días, todo pasará como una anécdota, pero si, por alguna razón, son necesarias nuevas pruebas y no se alcanza a poner en actividad la hidroeléctrica el 30 de noviembre, el Gobierno tendrá que tomar posiciones incómodas".



Pero, ¿qué es lo que se juegan políticamente ambos con el tema de Hidroituango? "Además del interés por el mejor desarrollo del proyecto, cualquier decisión en un escenario pesimista, implica una tensión con el principal aliado que, al día de hoy, tiene Petro en Antioquia. Si no funciona la entrada en operación de Hidroituango sería un golpe muy fuerte para Quintero, y entraría a debilitar su posición de aliado. Para Quintero, tener al Gobierno de lado sería la oportunidad para lograr decisiones que le den aire, o si sale mal, de un apoyo para poner sobre la mesa un mensaje de culpar a las administraciones anteriores", responde Segura.



"Aun así Petro y Quintero son políticos profesionales, y saben que en su mundo las rupturas definitivas son coyunturales, porque las pueden convertir al día siguiente en oportunidades políticas al vaivén de sus internes electorales", concluye Libreros.



"No creo que eso suceda- dice Carlos Arias, experto en comunicación política- no va a haber ruptura definitiva en la relación".



"Lo que estamos viendo en un llamado de atención mediático, pero ambos tienen un interés político-electoral. Por el lado de Quintero, sabe qué él necesita el guiño presidencial para recibir el legado para ser candidato", argumenta Arias.



¿Entonces? ¿Qué es lo que estamos presenciando ahora? "No solo lo que los ciudadanos estamos viendo hoy, sino que es posible que se saquen las uñas y se muestren los dientes, pero en Twitter. De allí, no pasará", dice Arias.



En esta misma línea se ubica Nadia Pérez, analista política. Ella dice que a pesar de la molestia de Quintero a él le interesa mucho más su plan estratégico para el año entrante en donde en las elecciones locales se definirán, entre otras cosas, quien gobernará en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia.



"Quintero reclama en público es a las ministras. No al presidente Petro. Esa es una muestra de su cuidado al expresarse de a quién le está rindiendo cuentas", dice ella.



Mientras la relación política se ve afectada, la carrera porque el proyecto empiece a funcionar sigue en medio de los obstáculos.



Quintero aseguró que las pruebas se seguirán realizando a lo largo de esta semana y que por parte de EPM se está haciendo lo posible para que no haya sanción, pero tampoco algún tipo de riesgo para las comunidades aguas abajo.



"Estamos haciendo al mismo tiempo las otras pruebas de vibraciones en el macizo que son las que pedimos hacer para poder dar garantías a las comunidades aguas abajo", apuntó el mandatario distrital.



Sin embargo, esa fecha ha sido puesta en entredicho por el diputado de Antioquia, Luis Peláez (Dignidad), quien aseguró, en la previa a un debate de control político: "Con información de la Creg, la ANLA y la UNGRD no le dan las fechas a Hidroituango, incluso con las pruebas".



El diputado aseguró que las pruebas presentan bajo nivel de ejecución y que no hay posibilidad de que el proyecto entre en operación antes del 30 noviembre.



"El macizo rocoso tienen movimientos, eso significa que, durante 50 años, los municipios aguas abajo de Hidroituango van a tener riesgos, no solo hoy", alertó Peláez en el debate.



En efecto, en una respuesta enviada por la UNGRD a la duma departamental se lee que una falla en la presa, en el vertedero o una respuesta del macizo rocoso podría generar un caudal de 368.000 metros cúbicos por segundo, aguas abajo, por lo que se requiere de preparación por parte de los municipios afectados "máxime cuando se trata de un tipo de riesgo tecnológico que estará allí durante toda la vida útil del proyecto (previsto para 50 años)".



