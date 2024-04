'Hemos acordado con las EPS una sesión permanente de trabajo': presidente Gustavo Petro

En la noche de este domingo, 14 de abril, el presidente Gustavo Petro aseguró que se ha acordado una sesión permanente de trabajo con las EPS, con el fin de buscar una salida a la crisis del sistema de salud colombiano.

Según dio a conocer en su cuenta de X, se trata de un espacio de concertación y se partirá de la base de que es necesaria una reforma para encontrar una solución "a la crisis que durante décadas se ha llevado al sistema de salud".

Aunque el mandatario no dio detalles de la sesión de 100 horas, concluyó su mensaje destacando que: "Una salud incluyente y preventiva es el camino".

Hemos acordado con las EPS una sesión permanente de trabajo de 100 horas, partiendo de una base y es que se necesita reforma a la salud.



Este espacio será de concertación para buscar una salida a la crisis que durante décadas se ha llevado al sistema de salud. Una salud… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2024

Las declaraciones del presidente se dan luego de que, tras 14 meses de trámite, la Comisión VII del Senado de la República hundiera la reforma de la salud propuesta por el Gobierno Petro. Aunque la Casa de Nariño se juega su última carta para sacar adelante del proyecto con la figura de apelación.

De hecho, este miércoles la subcomisión que se activó en el Congreso deberá rendirle un informe a la plenaria sobre si la iniciativa debe seguir o no su trámite, según lo determinó el presidente del Senado, Iván Name.

Pese a que dicho informe (elaborado por legisladores que en su mayoría son de la oposición o que están en desacuerdo con la reforma) sea negativo y sugiera que no se debe revivir el proyecto, son las mayorías de la plenaria las que decidirán si se reactiva o no el debate.

De allí que el Gobierno esté buscando el consenso, reuniéndose con parlamentarios y escuchando las voces de diferentes sectores, para así conseguir las mayorías y sacar adelante la reforma de la salud.

Frente al tema, el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, aseguró en entrevista con EL TIEMPO que para el Ejecutivo es importante la conciliación: "Tenemos que sentarnos a escuchar. Creer que nada pasó es mentirnos y lo peor que puede pasar a un gobierno es mirarse al espejo y no ver su reflejo, sino cómo quiere verse. Es evidente que cualquier camino que le encontremos a la reforma debe pasar por la concertación".

Según las declaraciones de Velasco, el Gobierno está abierto al debate, pero mantiene unos mínimos que incluyen las EPS como gestoras: "Nosotros incluso propusimos retirar las ponencias y hacer una conciliación. Esa actitud la mantiene el Gobierno".

De momento, se desconoce cómo se desarrollarán las 100 horas de trabajo entre el Gobierno y las EPS. Sin embargo, también este domingo el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló del papel de las EPS en la reforma de la salud durante su participación en el programa 'Entérese del Cambio', declaraciones que darían algunas luces de lo que se espera del encuentro.

Conforme a lo dicho por Jaramillo, el Gobierno busca la territorialización, un aspecto en el que podrían integrarse las EPS. De hecho, manifestó que se ha reunido con las directivas de Compensar EPS para buscar soluciones a su situación y, una de ellas, sería que la entidad concentre su operación solo en Bogotá y Cundinamarca.

"En una reunión con compensar -nosotros no queremos que Compensar se vaya, nosotros consideramos que Compensar debe mantenerse, creo que se pueden solucionar los problemas para que siga sin ningún inconveniente- me hablaban de cerca de 60 mil pacientes que tienen distribuidos en diferentes partes del país, entonces ellos prefieren como concentrar su servicio aquí en Bogotá. A mí me parece muy bien, entonces, hay que bregar a ver cómo podemos hacer de que esos que tienen en otra parte se acomoden con unas EPS y se fortalezcan esas EPS allá para que comencemos a poner funciones, entonces se reagrupa aquí Compensar y presta un servicio muy adecuado a todos sus afiliados que están más aquí en Bogotá y Cundinamarca. Ese es, por ejemplo, un tema de territorialización", destacó el ministro Jaramillo.

