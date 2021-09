Héctor Abad habla con dureza del servicio diplomático del país

Héctor Abad Faciolince, autor de El olvido que seremos, ahora en Netflix, lanzó una durísima crítica al servicio diplomático del país: "Colombia tiene unos embajadores del nivel de sus sicarios", dijo el escritor. "Todo lo que hace este Gobierno es de una manera mediocre y desafortunada", argumentó.



En una entrevista con eldiario.es, el escritor habló, además, en detalle de la situación política del país.



En abril, Colombia protagonizó la información debido a las huelgas, al llamado paro nacional, ¿cómo lo vivió usted? , se le preguntó:



"Con desasosiego, con desesperanza y tristeza. Por un lado, las reivindicaciones de los jóvenes tienen todo el sentido y no les sobran los motivos. Pero la parte violenta y destructiva de las movilizaciones fue muy difícil de tragar. Uno puede entender la rabia, pero no la que destruye los bienes de servicio público que le sirven precisamente a las personas pobres", dijo.



"La otra parte, la respuesta oficial y policial, fue espantosa. La represión fue horrible. La autoridad se comportó de manera irresponsable e ineficiente", agregó.



¿Cuál fue la implicación de los intelectuales de su país en el paro nacional?, le preguntaron.



"De todo tipo, algunos salieron a marchar y estaban completamente de acuerdo, otros escribieron sobre eso, otros se abstuvieron. Yo no marché, pero escribí sobre lo mediocremente que actuó el Gobierno del presidente Iván Duque. No tengo muchas esperanzas en que actúen distinto, con cierto desdén, sin invitaciones reales al diálogo. Todo lo que hace este Gobierno es de una manera mediocre y desafortunada", aseguró.



Sobre la condecoración que recibió el presidente Iván Duque en su reciente viaje a España dijo:

"Iván Duque venía a la Feria del Libro de Madrid a presentar un libro suyo, acompañado por escritores funcionarios y por el editor de su esposa. También venía rodeado de torpeza. Ni se dignó a visitar la Feria. Son tan ineptos que ni en los tiempos de Uribe había estas listas de escritores que podían ser invitados o no. Fueron bastante torpes porque si nos hubieran invitado no habríamos aceptado, y ellos hubieran quedado como abiertos y pluralistas. Han quedado como unos ineptos que tratan de inventarse un nuevo género literario: el género neutro. Y lo de la condecoración del Gobierno de España. Me da como risa".



Sobre las declaraciones del embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, de "escritores neutros", Abad dijo:



"Las declaraciones revelan una ignorancia de lo que es escribir, que conlleva opinar. El presidente Duque tiene un asesor, una persona muy cercana, que fue su jefe en el Banco de Washington. Ese señor es jugador de polo y rejoneador. No sé si hay un rejoneo neutro (ríe), pero cuando uno tiene a un torero de asesor solo tiene pullas y banderillas como herramientas. Y se puede pensar que, igual que se doma a un toro, las banderillas funcionan para acallar escritores"



¿Le extrañó que no le invitaran?, le dijo el medio al escritor sobre su ausencia a la Feria del Libro de Madrid.



"Uy, no. Me pasó otra buena con Santiago Gamboa (también vetado en España). Nos invitaron a un festival de literatura en Salónica, Grecia. El Cónsul Honorario de Colombia en Grecia pagó con su propia plata que fuéramos. Y como Colombia no tiene embajador en Grecia, la embajadora colombiana de Italia llamó a ese cónsul para amenazarle con echarle porque nos había invitado. Consideraba que ella era la única que podía invitar a escritores. Y le dijo al cónsul esta maravilla: que recordara que ella, la embajadora de Colombia en Italia (Gloria Isabel Ramírez Ríos), estaba a la derecha de Mussolini. El Gobierno de Colombia tiene unos embajadores del nivel de sus sicarios".



