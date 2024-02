‘No hubo heridos, secuestro o más’: Presidente Petro frente a críticas por marchas

Por más de una hora, el presidente Gustavo Petro habló en la cumbre de gobernador organizada por la Federación Nacional de Departamentos. Entre los muchos temas que abordó, dos hacen referencia a recientes polémicas: supuestas irregularidades en el decreto de liquidación del presupuesto de 2024 y las tensiones en medio de la elección de la nueva fiscal.

El mandatario comenzó su discurso hablando de actuales poderes fácticos. Buena parte de su discurso se destinó a criticar la acción para afrontar la crisis climática mundial y las causas que esta ha tenido en este país. En este caso mencionó ocurrido a finales de enero en la vía que conecta a Quibdó con Medellín. Sin embargo, en este caso dijo que se unió la corrupción: “el derrumbe no fue una sorpresa”.



Luego, el mandatario pasó a hablar directamente de las prelaciones en su gobierno, entre las que está la educación. Este punto lo usó para responder a las versiones de la prensa de que supuestamente hubo en error en la redacción del decreto de liquidación del presupuesto para 2024.



“Dicen que el presidente se equivocó haciendo el decreto de liquidación. Es un hábito en la administración pero que no está en la ley. El Congreso hace la ley de presupuesto, que son partidas globales. Saca la ley, y el presidente expide el decreto de liquidación. ¿Qué diferencia hay en el decreto y la ley?”, dijo el mandatario, que expresó que no hay error debido a que la ley de presupuesto ya está y es superior a cualquier decreto que emitir: “Si la ley es superior al decreto, ¿por qué hay un decreto Es inocuo desde el punto de vista del presidente”.



En cuanto a los señalamientos de que el Ejecutivo habría olvidado incluir proyectos como el metro u otros similares, el mandatario se limitó a decir que hizo “un trabajo de mayor desagregación de lo que dice la ley. El anexo técnico que me presentaron lo volví decreto”.



En ese espacio hizo una breve mención, e indirecta, a su choque con el ahora exdirector del DNP Jorge Iván González. El mandatario habló de un “bloqueo de partidas” ya que parte de unos montos que eran para la creación de sedes universitarias pasaron a cubrir un déficit en el FOMAG.



Luego pasó a hablar de los hechos ocurridos este jueves, en los que manifestantes bloquearon por varias horas la entrada y salida del Palacio de Justicia. El mandatario expresó que no hubo la violencia que algunos medios y sectores políticos afirmaron, sino que se trataría de un intento de frenar la elección de alguna de las candidatas que ternó para fiscal.



“Hay sector de la sociedad atacando la posibilidad de que se escoja fiscal, atacan lo que dice la constitución”, declaró el mandatario, que aseveró que esto no sucedía cuando había perfiles “dudosos” en las ternas que otros presidentes proponían: “El problema es cuando hay personas decentes, qué paradoja”.



El mandatario cuestionó a los que le han dicho “dictador” y que lo ocurrido este jueves tiene algunas semejanzas con la toma del Palacio de Justicia, llevada a cabo el 6 de noviembre de 1985, llevada a cabo por el M-19.



“No hubo heridos, secuestro o más”, dijo el presidente sobre las protestas al frente de la máxima sede de la justicia. En esto, Gustavo Petro comparó los mensajes del jueves con la crisis causada hace unos años en Bogotá y Cali, cuando hubo un temor colectivo por la posible entrada de personas a robar a las propiedades de las personas.



En esa línea, el mandatario reiteró su tesis: “Hay un objetivo: que no se escoja fiscal”. Sobre esto añadió que supuestamente hay un sector que teme la elección de las ternadas debido a que “una fiscal decente acaba la impunidad y ellos se benefician con la impunidad”.