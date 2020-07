Hay más de mil indígenas contagiados, se registran 38 muertes

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en su más reciente informe sobre la situación de las comunidades indígenas del país frente al coronavirus, informó que 30 personas de sus comunidades han fallecido, hay 1.175 casos confirmados, 756 recuperados, 180 casos por confirmar y una afectación total a 44 pueblos y comunidades indígenas.



Según la Organización, actualmente hay 403.331 familias indígenas en alto riesgo de contagio, por lo que le exigieron al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional de Salud un trabajo conjunto con los pueblos indígenas en la creación de una red de vigilancia y monitoreo permanente de la pandemia.



Para la ONIC es importante recordar que el virus no afecta a todos por igual, pues no todos los colombianos tienen las mismas condiciones y posibilidades para hacerle frente.



Por tanto, resaltaron el caso de los pueblos indígenas, que han estado en alto grado de vulnerabilidad, situación causada por diferentes factores sociales y estructurales “generados por el avasallamiento, la exclusión y la precariedad encarnada en diversas políticas sociales, culturales, económicas y ambientales que nos impusieron los invasores, los regímenes coloniales y republicanos y hasta nuestros días, aquellos que responden a la dinámica del actual sistema capitalista”.



El llamado continuo de las comunidades indígenas se ha hecho más fuerte; consideran que ha habido abandono institucional frente a los requerimientos, propuestas, necesidades, denuncias y llamados que han hecho los pueblos y naciones indígenas para que se generen estrategias efectivas que les garanticen condiciones dignas para el confinamiento y la atención de la pandemia.



Por ello, las comunidades indígenas de Colombia han recurrido a sus conocimientos ancestrales y capacidades mientras buscan que la respuesta a la crisis se haga desde el respeto a los derechos, ya que desde el inicio dela cuarentena varias comunidades fueron desalojadas de los lugares en los que residían y, en diferentes ocasiones, han manifestado que las ayudas del Gobierno no han llegado o no han sido suficientes.



