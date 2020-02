La durísima pelea de Vicky Dávila con Hassan Nassar

La periodista Vicky Dávila se refirió en durísimos términos contra el Alto Consejero para las Comunicaciones, Hassan Nassar, en su espacio en directo, al mediodía de este martes, de SEMANA en vivo. Ella reaccionó con severidad ante el argumento de él en el sentido de qué quienes criticaban al mandatario por el caso de avión eran "hipócritas".

El choque se dio por la polémica que hay por el viaje de la familia presidencial y algunos pequeños invitados a una fiesta de uno de los hijos del presidente Iván Duque.



La periodista llamó a Nassar para conocer la posición oficial de la Presidencia de la República sobre el tema, pero el funcionario comenzó a decir que quienes estaban denunciando estos hechos eran "hipócritas", porque también habían gozado de estos privilegios.



Nassar mencionó, por ejemplo, que el esposo de Vicky Dávila también se había subido al avión presidencial en un viaje durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos como un "particular".



En ese momento, la discusión se fue al terreno personal y la periodista usó duros términos para referirse a Nassar.

Hassan Nassar es un patán, un tipo indigno de ser el vocero del presidente de Colombia @HassNassar. Un señor que se ha camuflado en el periodismo para hacer política. Un fracasado absoluto que no tiene altura para nada. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 11, 2020

Entre lo dicho por Vicky Dávila a Nassar estuvo que él era un "inepto" que había "utilizado" el periodismo "para hacer política" y lo calificó de "lagarto".

Agregó que era un "tipejo, peludo" y que estaba convencida de que el mandatario no aprobaba esta manera de actuar de Nassar.



"No, no es hipocresía. No, Hassan, me parece que usted… ¿Es hipocresía mía? Es hipocresía mía o la suya que pone unos trinos en los cuales usted critica y hoy es jefe de prensa de la Casa Presidencial y dice otra cosa. El hipócrita es usted; a mí no me diga hipócrita”, le reprochó Vicky Dávila.



“Pues no sé, le pregunto, su esposo, por ejemplo”, le replicó el asesor de comunicaciones de Duque.



"Yo sí soy una periodista, una señora respetable que no se vende a nadie, que no ando lagarteándome puestos y que no estoy buscando ser funcionaria pública", le dijo ella a Hassan Nassar.



Y agregó: “¿Usted se ha mirado al espejo? Yo con mucho gusto le digo lo que pienso de usted. La diferencia entre usted y yo es que yo sí soy periodista, y soy una señora respetable, que no estoy lagarteando (…) fui yo la que lo llevó a La FM, la cual usted destruyó. ¡Usted es un inepto!”, dijo.



El funcionario presidencial se abstuvo de hacer comentarios personales más allá de la mención sobre el esposo de la periodista.



POLÍTICA