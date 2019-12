¿El problema del Gobierno es de comunicaciones?

Una línea dura del uribismo venía exponiendo desde hace un par de semanas que uno de los problemas del presidente Iván Duque pasaba por su equipo de comunicaciones.



Por ejemplo, en el caso del bombardeo en el Caquetá contra un jefe de las disidencias de las Farc y que terminó con la vida de ocho niños reclutados forzosamente, el senador José Obdulio Gaviria dijo que hubo un pésimo manejo en la transmisión de esta información lo que, en su opinión, generó el escándalo:

“La falla que encuentro es de comunicación o del Ministerio o de las Fuerzas Armadas y no amerita la destitución​ que es, en el fondo, lo que representa una moción de censura (contra el ministro Guillermo Botero). Dentro del escenario político es una confrontación de fuerzas contra el Gobierno, pero también va dirigido a la estabilidad misma del Gobierno y del presidente”, afirmó en su momento el legislador.



“Yo le pediría la renuncia es al jefe de comunicaciones, Álvaro García”, se mostró tajante.



Este jueves trascendió la salida de García de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones. En su reemplazo llega Hassan Nassar.



Ambos tienen perfiles similares como se aprecia en sus hojas de vida. García venía de trabajar en Univisión Noticias y anteriormente había estado en la dirección de Red Más Noticias, el canal de Claro. Por su parte, Nassar remplazó a Vicky Dávila en dirección de La FM y antes de esto fue director de programas de debate en NTN 24, el espacio 360 grados de Cablenoticias y En Jaque, del canal Día TV (también del cableoperador Claro).



En septiembre del año pasado se integró a Noticias RCN y fue presentador del noticiero de las 7:00 p. m. junto con Claudia Gurisati.



En este canal también trabajó García en la dirección de Noticias. En 2008, García fue embajador en Argentina, nombrado por Álvaro Uribe.



Así pues en ambos pesa más la cualidad para informar. Pero, ¿esto significa que son hábiles para desarrollar estrategias de comunicación?



El analista político Héctor Riveros cree que al margen de este interrogante, lo importante es que no hay buenos o malos consejeros de comunicaciones. “Hay buenos o malos gobiernos”. Para él, la sociedad suele valorar son las ejecutorias de los gobiernos.

Sin embargo, también es cierto que cuando se trata de una hoja de ruta que dura en el tiempo y se ejecuta de manera constante suelen obtenerse los resultados.



Por ejemplo, durante la administración Santos el uribismo desde las primeras de cambio trazó una durísima estrategia para golpearlo en particular en el tema del proceso de paz. Y lo lograron al punto que en el imaginario colectivo quedó gravitando la sensación de que algunos de los nombres más representativos de las élites del país eran castrochavistas camuflados. Un vasto sector de la sociedad juraban que eso eran, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos Calderón, la canciller María Ángela Holguín Pombo y el alto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo Caro.



A Santos no le valió el cambio de las personas que tiraban línea en esta oficina en la Casa de Nariño. Pasó de John Jairo Ocampo Niño, a Juan Felipe Muñoz, a Pilar Calderón y hasta Camilo Granada. De acuerdo con la encuesta Gallup de junio de 2018, 59 por ciento desaprobó la administración del presidente Santos al dejar su cargo.



La situación para ellos era tan compleja que hasta el propio Nassar ironizaba en esos tiempos de su trabajo: “Un lugar donde no quisiera estar hoy: La oficina de comunicaciones de Casa de Nariño. La imagen del Gobierno en caída libre”, escribió en su cuenta de Twitter.

El “inútil” de Hassan Nassar es nombrado en un cargo inútil de este gobierno inútil, por su amigo el gran inútil... pic.twitter.com/0FsighdeSI — #Macondo (@MacondoCol) December 12, 2019

Esto decía Hassan Nassar y es el lugar donde hoy está a pesar de que @IvanDuque alcanza una desaprobación del 70%



¿Ven cómo se acomodan al mejor postor? pic.twitter.com/FaH9PYwHGU — C A T H E ✊🇨🇴 (@Cathe_Tr) December 12, 2019

Hoy cuando él asume el cargo, Duque tiene, según varias encuestas, una desaprobación del 70 por ciento.



¿Podrá Hassan revertir esta situación? Por ahora, en el núcleo duro del uribismo hay mucho entusiasmo de que así será. De hecho, el senador Carlos Felipe Mejía no dudo en calificar el nombramiento como “extraordinaria noticia”.



