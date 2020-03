Las redes sociales no le perdonan una a Hassan Nassar

Las redes sociales han vuelto a castigar a Hassan Nassar, Alto Consejero de Comunicaciones de la Presidencia de la República, al recordarle varios trinos suyos a propósito del escándalo creado por unos supuestos ingresos ilegales a la campaña del Presidente Iván Duque.

Los usuarios ironizan en contra del funcionario que dirige la política de Comunicaciones de la Casa de Nariño por varios tuirs suyos en los que señalaba en su momento al presidente Juan Manuel Santos de deberle la reelección al Noño Elías.

Esto porque ahora el protagonista de la información es el empresario y ganadero José Guillermo Hernández, conocido como ‘Ñeñe’.



El ‘Ñeñe’ fue asesinado en mayo de 2019. Y hoy ha vuelto a la primera plana de la información porque la Fiscalía General de la Nación lo investigó por tener nexos delictivos con el narcotraficante Marquitos Figueroa.



Las autoridades le seguían la pista y procedieron a intervenir sus teléfonos. En una de las conversaciones, aparentemente, el ‘Ñeñe’ conversa como una mujer con quien supuestamente pactaba la compra de unos votos para favorecer la elección de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial de 2018, en particular en el departamento de La Guajira.



En la grabación, el empresario y la mujer hablan de supuestamente mil millones de pesos que serían entregados a empresarios para que los dieran a la campaña de Duque, esto por una recomendación directa del expresidente Uribe.



Ante esto, el expresidente Uribe, salió en defensa de su honorabilidad y también de la del Jefe del Estado Iván Duque: “Ñeñe Hernández: Temas de plata ni con Ñeñe, con nadie; lo mío todo declarado y lo del Presidente Duque lo manejó Luigi con todo rigor”, dijo en referencia a Luigi Echeverri, gerente de la campaña.

Sin embargo, las tendencias en redes sociales este miércoles que inicialmente apuntaban contra Uribe y Duque ahora han puesto en el blanco a Nassar.



En este contexto, Uribe ha sido categórico: “Ñeñe Hernández: No fui amigo ni conocido de él; es posible que hubiera asistido a alguna reunión política; son todavía muchos los que se toman fotos conmigo. Cuando lo asesinaron los directivos del César me pidieron una mención de duelo. Saqué un tuit”.Hassan Nassar, por su parte, no ha tocado el tema. Desde que ingresó al Gobierno Nacional el periodista ha priorizado los mensajes instituciones y de la marcha de la gestión del presidente Duque.

Hassan

Nunca

Decepciona pic.twitter.com/ozOfiSTQZt — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) March 4, 2020

Hassan nunca defrauda: los trapitos al sol que le sacaba a Santos hoy se los podría sacar a su jefe Duque. Que opiniones tan maleables, señor @HassNassar.#UribeComproLaEleccionDeDuque pic.twitter.com/YQzQeYK1pf — Arturo. (@arfisica) March 4, 2020

