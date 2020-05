La defensa de Hassan Nassar de los polémicos contratos del Palacio

Luego de que se conocieran dos polémicos contratos que firmó la presidencia con dineros del Fondo Paz, uno para mejorar la imagen del presidente y otro para medir, con encuestas, el desempeño del Gobierno, Hassan Nassar, el consejero para las Comunicaciones de Duque dijo en Caracol Radio que el presidente no necesita una encuesta que mida su popularidad.

Nassar se refirió sobre el Fondo del cual salió el dinero y aseguró que los recursos para publicidad del presidente no salen de los recursos para el fortalecimiento del Proceso de Paz. Por ello, aclaró que los recursos salieron del Fondo Paz y no del Fondo Colombia en Paz, que son dineros que están destinados para el Proceso de Paz en el país.



El consejero para las Comunicaciones agregó que en este momento la comunicación es clave para que los ciudadanos puedan conocer cómo está trabajando el Gobierno para atender la crisis generada por el virus.



“La Consejería de las Comunicaciones, para su funcionamiento, tiene unos gastos interactivos que tiene que usar”, dijo Nassar en la emisora y aclaró que el objeto del contrato tiene que ver con la prestación de los servicios de apoyo técnico que permitan medir la gestión del Gobierno y el fortalecimiento de paz.



Sus declaraciones se dan en medio de un escándalo que no cesa. Precisamente, SEMANA publicó este martes en solo un año el Gobierno contrató 5 mil millones en imagen y encuestas. Este medio afirma que a través del Fondo Paz se han suscrito millonarios contratos. El primero, con Du Brands, que fue por 3.350 millones de pesos y el segundo que fue por más de 480 millones de pesos.

Sin embargo, estos dos contratos, que son los más recientes, dan un total de 3.830.912.320 millones de pesos a los que hay que agregar un contrato con Invamer, que se celebró en junio del año pasado y que fue por un monto de $ 668 millones además de dos adiciones, cada una por $ 339 millones, para un total de $1.017 millones. Es decir, que el total de estos contratos fue por un poco más de 5.525 millones.



Estos contratos han generado rechazo por diferentes grupos sociales y políticos. Entre ellos, se destaca el rechazo del partido Farc, pues han manifestado que aunque ese fondo es distinto al Fondo Colombia en Paz, creado en 2017 en el marco del Acuerdo de Paz, los recursos del Fondo Paz también están destinados a iniciativas de paz porque “el Fondo fue creado en 1997 con el objetivo de financiar programas encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas”.



