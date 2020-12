'El presidente Duque no hará programa de entrevistas': Presidencia

El Consejero de Información y Prensa de Presidencia, Carlos Alberto Cortés, se mostró enfático en la mañana de este viernes: “Al señor Presidente de ninguna manera lo vamos a volver presentador”, le dijo a EL TIEMPO desde Chile como miembro del equipo que acompaña al Jefe del Estado, Iván Duque, quien participa en la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Cortés aceptó que su oficina sí tiene un contrato con el Sistema de Medios Públicos, RTVC, pero que “no es nuevo”, “ni exclusivo” para Duque sino que, incluso, se amplió hasta 2022 para que el sucesor del actual Mandatario le de “el uso que considere como lo han hecho los anteriores presidentes”.



“No es un contrato para que el Presidente haga entrevistas sino que nos garantiza la operación de la consejería de prensa”, argumentó en su diálogo con EL TIEMPO.



“Lo que hicimos de manera transparente fue renovar un contrato que venía caminando desde 2018 y en esta ocasión quisimos innovar con nuevos formatos para conectar mejor con el público, pero no quiere decir que sea forzoso que lo vayamos a hacer”, dijo. "Y de ninguna manera que se hayan asegurado recursos para mantener la imagen exclusivamente del Presidente. Esas afirmaciones no son correctas", aseguró.



“No es que tengamos como objetivo que el presidente tenga un programa de entrevistas específicas, sino que hace parte de una propuesta de contenidos”, argumentó.



El Consejero aclaró que de ninguna manera busca poner el espejo retrovisor a lo que se ha hecho en otros gobiernos, pero dijo que cada uno ha tenido su estilo de comunicar de la mejor manera posible. “Durante la administración del presidente Santos, por ejemplo, había el espacio Urna de Cristal”.



En efecto, durante ese gobierno se explicó que en desarrollo de su filosofía de ejercer una gestión pública eficiente y transparente, se hizo este proyecto que permitía, según sus defensores, una fluida comunicación entre los ciudadanos y el gobierno.



Álvaro García, gerente de RTVC, le confirmó a EL TIEMPO que el contrato que creó este ruido mediático se ha venido renovando de manera transparente desde tiempo atrás.



“En este caso, incluyeron nuevos formatos como entrevistas, cápsulas, entre otras, que bien pueden hacerlas o no porque las comunicaciones se adecuan de acuerdo a las circunstancias”.



De hecho, tanto Cortés como García explicaron que para diciembre del año pasado nadie en el planeta se imaginaba que vendría una pandemia y que en el caso de Colombia el Gobierno del presidente Duque debió moverse con rapidez para crear el espacio Prevención y Acción. En este se le informa a los ciudadanos de manera constante cómo la lucha contra el coronavirus, según la tesis de la Casa de Nariño.



Ambos funcionarios también coincidieron en destacar el esfuerzo que debe hacerse en materia de comunicaciones para mantener una logística de un sector que está en permanente evolución.



Cortés destacó que lo más importante, sin embargo, es tener recursos financieros disponibles para mantener el talento humano. Y dio como ejemplo, el caso de un camarógrafo de la Casa de Nariño que alcanzó su jubilación y que venía trabajando de manera continúa desde la administración de Andrés Pastrana.



La controversia de ahora, especialmente en las redes sociales, se dio tras la información de Caracol Radio que dijo que en el futuro cercano se crearía un programa de entrevistas “en donde el señor presidente de la República dialoga con colombianos destacados en todos los ámbitos”.



Según la emisora, la Presidencia de la República suscribió un contrato con el Sistema de Medios Públicos RTVC por un valor de $6.382 millones de pesos para administrar los servicios de producción y transmisión de los contenidos audiovisuales del gobierno y del presidente Duque.



Según la versión de Caracol, el contrato especifica que entre las producciones que se podrán desarrollar están espacios de carácter informativo relacionados con la gestión del Gobierno en el territorio, y reportajes especiales sobre viajes y/o eventos de carácter internacional de importancia para el país y que de alguna manera comprometan los intereses de los colombianos en cuanto a las relaciones y tratados internacionales.



Se trata del contrato 375-20 firmado entre la Presidencia y RTVC por un valor de 6.382 millones de pesos y que entre sus justificaciones dice: “En donde el Señor presidente de la República dialoga con colombianos destacados en todos los ámbitos. Se requerirá la producción de notas introductoras a cada tema, así como imágenes de apoyo que ayuden a ilustrar la conversación. Este programa deberá tener una duración de 60 minutos, deberá ser emitido por canal institucional y en horario prime”.



