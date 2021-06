En secreto: ¿Habrá reforma tributaria?

Estos son los 'En secreto' de la semana.

Esta semana se conocerá el futuro de la reforma tributaria. El Gobierno ha buscado acuerdos con las bancadas amigas, pero no ha sido fácil. En el Centro Democrático hay reservas, aunque dicen que el expresidente Uribe considera que hay que presentarla a la mayor brevedad y muy simple. Cambio Radical ha hecho saber a través de Germán Vargas que no acompañará una reforma que acabe con la inversión privada y el empleo, en particular por los ajustes en el impuesto a los dividendos. El tiempo para tramitarla en esta legislatura se acabó. No se descarta que se convoque a ‘extras’.



TU, por las firmas

El movimiento TU, que lidera el excomisionado Miguel Ceballos, como aspirante presidencial, tendrá listas a Senado y Cámara. Y en los próximos días espera iniciar los trámites para recoger las firmas para avalar sus candidatos.

Miguel Ceballos. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Vientos de cambio

En la Casa de Nariño se está hablando con insistencia de la salida del embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos.



Lo que dicen es que están buscando a una persona con experiencia en asuntos diplomáticos pero que, además, tenga buenas relaciones en Washington. Y todas las miradas recaen en el exembajador y exministro Juan Carlos Pinzón, a quien ya le habrían hablado del asunto.

Juan Carlos Pinzón. Foto: Hector Fabio Zamora

Encuentro fugaz

La semana pasada hubo un hecho que pasó desapercibido. En Rionegro, el presidente Iván Duque sostuvo un encuentro privado con el expresidente Álvaro Uribe. Hablaron del paro, de los bloqueos, de los ataques de los vándalos, de las gestiones en Washington, entre otros temas. Sin embargo, no mencionaron la entrevista que Uribe le había concedido al diario español El Mundo, en la cual dijo que al mandatario le faltaba autoridad.



Libro de cátedra

Con ocasión de los 50 años de expedición del Código de Comercio, el exministro y exfiscal Néstor Humberto Martínez acaba de publicar un libro sobre la historia del derecho comercial. La Cátedra de introducción al derecho mercantil se lanza dos años después de su retiro de la Fiscalía y tras su anuncio de que se iba a dedicar a escribir.

¿Liberación o rescate?

En la frontera de Arauca con el estado Apure (Venezuela), la liberación de ocho militares de ese país que tenía en su poder el frente 10 de las Farc ha dado mucho que hablar. Resulta que ese grupo pidió la intervención de organismos humanitarios internacionales y un cese del fuego para liberarlos. Y así sucedió. Pero luego de esto, el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, en un comunicado informó que “fueron rescatados mediante la operación Águila Centenaria los ocho (8) profesionales militares secuestrados”. En Arauca aseguran que “el tal rescate no existió”.



‘Hackeados’ los ‘hackers’

Los congresistas del Centro Democrático que fueron atacados por Anonymous la semana pasada pusieron la denuncia no solo por la ‘hackeada’, sino porque fue divulgada información personal, como su número celular. Uno de los afectados, que alcanzó a tener 622 mensajes en su WhatsApp, acudió a la Policía, que con aparatos electrónicos logró identificar de dónde provenían las llamadas y los mensajes amenazantes. La mayoría eran de Cali. Una mujer a la que el senador le respondió saludándola por el nombre terminó llorando y asegurando que le habían pagado para que lo llamara y lo amenazara.



