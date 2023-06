Armando Benedetti, protagonista de la crisis que afectó el primer anillo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, negó que tras su salida de la embajada de Venezuela vaya a hacer explosivas revelaciones de la vida privada del mandatario o de la financiación de la campaña. Sin embargo, en entrevista con Cambio, afirmó que si bien el jefe del Estado "lo hace bien" en la actualidad "no hay buen gobierno".



"A ver, yo tengo no muchísima, sino toda la información de lo que pasó en la campaña. Por lo cual puedo decir que no hay nada irregular y al mismo tiempo que yo no haría nada parecido a lo que dicen. Pero sí digo que de 100 llamadas que recibo, 99 son porque creen que yo tengo información de la financiación o de la vida privada del presidente. Y no es así. Eso es un mito, una leyenda. Hoy la gente cree más que yo tengo algo sobre Petro que en la existencia de Dios” dijo Benedetti en una entrevista publicada este domingo en Cambio.



En la charla, Cambio le preguntó: ¿Cómo fue esa última reunión con el presidente en la madrugada de este viernes?

“Obviamente no puedo dar muchos detalles. Sería traicionar la confianza del presidente. Pero sí puedo decir que fue tensa. Es obvio que el presidente no creyó en algunos argumentos míos, o no los entendió. Que tomó partido y de alguna manera fue decepcionante para la persona que, sin lugar a dudas, más trabajó en toda su campaña. Si usted revisa, supuestamente a mí me botan por conspirador cuando queda claro que eso no fue así. Entonces la decepción y el dolor son grandes”, respondió.



Igualmente, Benedetti se atribuye el triunfo de Petro en las elecciones presidenciales, según su tesis, a que él optó por irse con el candidato del Pacto Histórico y no con el ingeniero Rodolfo Hernández.

“Sin caer en la vanidad, sí. Porque Rodolfo Hernández se equivocó en la estrategia del Caribe. Él pensó que le alcanzaba con los votos de Antioquia, el Eje cafetero, Boyacá, y los santanderes. Luego, si él se hubiera movido medianamente en la costa Caribe nosotros no sacamos los 700.000 votos de diferencia. Petro ganó por el Caribe y fíjese usted que el Caribe es el que menos ha estado representado en su gobierno”, argumentó en la entrevista con el medio citado.

Y, por el contrario, responsabiliza a Laura Sarabia de lo que él llama “mal gobierno”: “Dicho ahora puede sonar como si viniera de una persona desleal. Pero lo he dicho desde el día cero. Petro lo hace bien pero no hay buen gobierno. Las intervenciones de Petro son berracas. Es un tipo al que le cabe el país en la cabeza, pero no hay gobierno. Y en eso, para mí, toda la responsabilidad la ha tenido Laura Sarabia. Por no informarle al presidente lo que pasa y por no tener el peso político para tomar acciones”, aseguró Benedetti en esta entrevista.

Asimismo, en la conversación con Cambio, habla de la vida laboral de Laura Sarabia, la hasta el viernes jefa de Gabinete y quien también salió del Gobierno.

“No solamente es que trabajara conmigo, sino que es el único empleo que ha tenido y la única vez que le aceptaron la hoja de vida. Nunca le aceptaron la hoja de vida en ningún lado. Yo la conozco porque una amiga de ella, Paula Sierra, que trabajaba conmigo cuando yo era presidente del Partido de la U, me la presenta. Ella entra no por la hoja de vida de ella, sino porque Paula Sierra, que es una mujer muy inteligente, me la recomienda. Entonces ella puede reclamar que no es cuota mía, de acuerdo. Pero si yo me hubiera ido con Rodolfo Hernández ella no estaría ahí. Todo dependió de mí”, dijo Benedetti.



Benedetti acusa en la entrevista con Cambio a Laura Sarabia de "chuzar" que en otras palabras significa intervenir conversaciones privadas.

El medio le pregunta qué pruebas tiene de eso a lo que él ahora exembajador responde: “Ella a veces me salía con comentarios que no tenían que ver. O que no podía saber. A veces hasta se equivocaba en los datos. Pero aun así con la equivocación ¿Por qué sabía que yo estaba hablando mal de ella?, que no sé qué, ¿Por qué sabía? Siempre era una paranoia”.

Sin embargo, también revela que para evitar esta confrontación trató de reconciliarse con ella y le envió costosas flores.

“Y yo le digo a ella, como habíamos peleado feo ese 13 de mayo, que las rosas las había encargado antes de la pelea porque ese mismo día, el de la madre, nadie es capaz de conseguir una entrega de rosas en Bogotá. Luego yo había mandado desde el jueves las flores. Porque ella dice “es que esas flores me las mandó hoy para ganarme de cuento” y yo le dije “no sea hijueputa”, yo realmente se las mandé de sapo porque me estaba jodiendo. Entonces el 13 de mayo, el sábado, ella en algún momento de la pelea dice “entonces a mí no me joda más y amenace al presidente y no a mí”. Si yo la tengo en frente la mato: “¿Tú te las estás tirando de amenazada?, entonces ahora sí hijueputa graba. Entonces ahora sí hay amenaza para ti y para el presidente. Ahora sí se va a armar un verguero”. Entonces ahí le digo “tal tema”. Para mí era más fácil amenazar al presidente que a ella”, dice textualmente el hasta el viernes embajador de Colombia en Venezuela.

Finalmente, Cambio le pregunta: De un momento a otro usted está sin trabajo, sin el fuero de embajador para afrontar varios procesos judiciales pendientes y también sin visa de ingreso a los Estados Unidos. ¿Cómo se siente?

"Y desprotegido… A mí me dan ganas de llorar. Por lo que yo había trabajado en la campaña se iba a dar, no lo que yo quería, pero sí una posición. Y esa es prueba de que si yo ya lo había conseguido ¿yo por qué iba a parar lo de Laura? Mi estado de hoy es desprotegido, solo y con cierto miedo de las descalificaciones que quieran hacer de mí. Yo nunca había estado tan solo. Siempre tenía una credencial y unos amigos", responde.

REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO

