Habla asesor de Presidencia señalado por Juvinao de difundir información falsa

La semana pasada ocurrió un incidente en redes sociales que tuvo como protagonistas a la congresista Cathy Juvinao, de la Alianza Verde, y a Camilo García, asesor de comunicaciones de Presidencia quien cuenta con contrato como asesor nivel 5 con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).



Todo giró en torno a un video durante los debates de la reforma de la salud, en el que la congresista en mención, y compañeros de su bancada, invocaban garantías a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para la votación del articulado.



“Yo convoqué a medios que cubren Congreso para hacer una declaración: querían votar en bloque artículos fundamentales de la reforma y nosotros pedíamos hacerlo uno a uno”, explicó la congresista Juvinao a EL TIEMPO.

Catherine Juvinao, representante Alianza Verde. Foto: @CathyJuvinao

Dicho video, y algunos adicionales de contexto detrás de cámara, resultó señalado de ser una supuesta prueba de la connivencia entre “la prensa y la oposición” que demostraría que los medios en el Congreso “tienen un propósito de coadyuvar a que se hunda el proyecto de reforma a la salud”, según palabras del también periodista Carlos Castañeda, del grupo de prensa de Mercosur en Colombia.



Dicha perspectiva también fue compartida por García, asesor de Prensa de Presidencia, quien sumó en varios trinos comentarios como “Miren cómo funcionaría cierto periodismo en Colombia”, al tiempo que comparte la teoría de la coordinación entre la representante Juvinao y medios en el Congreso, quienes según él “lo envían (el video) al tiempo y de forma coordinada por iniciativa de la congresista”.



Dichos videos y trinos acusando a Cathy Juvinao se convirtieron en tendencia y generaron una fuerte discusión entre el asesor de prensa y la congresista, de manera pública en redes sociales.

Serias denuncias de Juvinao

Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde Foto: Catherina Juvinao

En conversación con EL TIEMPO, Cathy Juvinao señaló que es de la mayor gravedad que desde la Presidencia y otras entidades “se esté pagando con recursos públicos a verdaderos 'ejércitos digitales' para perfilar y atacar a congresistas y periodistas que se consideran contrarios a Gustavo Petro”.



Para la representante, “no se trata de ‘bodegueros’ con pagos menores: estamos hablando de un señor funcionario de la Presidencia, con contrato con el Dapre y oficina en Palacio de Nariño”, dijo sobre Camilo García.



Más allá, según Cathy Juvinao, desde esa dependencia y tarea que cumple el asesor se habría contactado a los representantes de Meta (Facebook, Instagram, Whastapp), así como Twitter y Google, “a pedirles que colaboren con las tareas de seguimiento e información sobre perfiles y publicaciones. Ante las negativas, este señor García ha amenazado a esas multinacionales con acciones legislativas o cerrar sus operaciones en el país, algo de suma gravedad”.



Dichas reuniones, según le dijeron fuentes a la congresista Juvinao, se habrían realizado en junio con personas de Meta y Twitter.



Finalmente la representante de la Alianza Verde exigió acciones y respuestas inmediatas: “¿sabía el Presidente Petro de esto que está liderando su asesor? Estaríamos ante uno de los mayores escándalos contra la libertad de expresión y prensa, y contra la oposición, con recursos públicos pagando a estos verdaderos ‘sicarios digitales’ y sus estrategias. Vamos a iniciar las denuncias de carácter disciplinario y penal, si es del caso, pero no vamos a bajar la guardia ante esta situación. Exijo al presidente Petro una respuesta y la destitución inmediata de este señor Camilo García”.

Habla Camilo García

Camilo García es periodista, bogotano, experto en temas digitales y de ciberseguridad, con más de 15 años de experiencia, quien ha laborado en distintas entidades y medios privados, así como para la Unidad para las Víctimas, entre otras.



Su labor en la oficina de prensa de comunicaciones de Presidencia, como él mismo lo ha revelado, no solo es como asesor en el área digital sino que adelanta una investigación sobre la ‘desinformación’ en Colombia, que consiste en el seguimiento y monitoreo de 163 perfiles de Twitter entre “medios de comunicación y actores políticos” cuyas publicaciones son categorizadas en un Excel y calificadas según una escala “de desinformación”.

Su trabajo culminará con dos informes: “Uno de carácter interno que ayude con el manejo del fenómeno (de la desinformación según su objetivo) y otro de carácter público que ayude a construir ahora, y en el futuro, políticas públicas en materia de comunicación”.



En el marco de referencia de su investigación dice que si bien cree en la libertad de expresión, “en contextos de democratización de la información digital se presentan fenómenos inaceptables para un país que quiera ser viable, democrático y sostenible”.



EL TIEMPO lo contactó y estas fueron sus respuestas sobre el incidente con la congresista Juvinao y sobre su investigación sobre desinformación que hace para la Presidencia:

¿Cuál es su versión de lo que pasó con Cathy Juvinao y las denuncias de que usted creó una conspiración en redes con un video contra ella?

Ella hace una referencia a un hilo en mi cuenta personal de Twitter en el cual yo le hago un seguimiento a un video que fue publicado masivamente en redes sociales, que tiene que ver con el tema de la salud en Colombia. Ella me acusa de crear conspiraciones con ese video, lo cual no es cierto.



Yo lo que hice fue un hilo, que es un conjunto de trinos, que tienen una secuencia lógica, en el cual inicialmente entendí que la señora Juvinao había distribuido un video basado en unos videos que grabó un tercero.



Como yo sé que no es correcto hacer un análisis de solamente una versión, busqué otras versiones y un periodista con conocimiento del tema y que estuvo allí me informó que la señora Juvinao no había sido ni la autora ni la distribuidora del video.



Inicialmente sí hice un trino donde habría la posibilidad de que ella sabía. Un minuto después aclaré que la señora Juvinao no tenía nada que ver con este video, ni que lo habían distribuido, ni que lo había grabado. No me explico por qué me acusa de hacer una conspiración cuando la conclusión del hilo, si usted lo lee, es que no fue grabado por periodistas, sino distribuido por una persona del Centro Democrático.



Como periodista, puedo decir que uno sí puede publicar lo que quiera, lo que no puede es no decir de dónde salió el vídeo.

Al notar que no es preciso lo que concluyó, usted ajusta su comentario con ese condicional de ‘habría sido ella’, pero de todas maneras es una afirmación:

Con claridad nunca he dicho que la representante lo publicó y lo distribuyó. Sumado a eso lo aclaré en su momento, uno o dos minutos después de mi publicación. Ante el reclamo de la señora vuelvo a hacer las precisiones tanto en el hilo como en mi cuenta personal, porque como soy un funcionario del Estado se dice que yo estoy haciendo una labor estatal, lo cual no es cierto.



Todas las publicaciones se hicieron en cuentas personales a las cuales les tengo un marco de referencia y donde claramente dice que ninguna de mis publicaciones representa la voz del Gobierno. Si bien soy un funcionario público, también tengo una vida privada personal que la expreso en publicaciones digitales como mi perfil en Twitter, mi blog y en Mucho Hacker (portal especializado en ciberseguridad), actividades que son del ámbito privado, no público.

¿En ese caso no era más recomendable borrar los trinos como lo pidió la congresista?

No porque técnicamente borrarlos significaría reconocer un error y yo no voy a reconocerlo. No he cometido ningún error. Escribí un condicional y claramente minutos después hice la precisión basada en evidencia comprobable. Lo que dice la técnica de comunicación digital y lo que me dice mi experiencia es que borrar un trino es el peor error que se puede hacer, porque evita que exista claridad en torno a un tema que se tocó. También genera que tomen pantallazos y lo saquen de contexto. Esta fue una publicación con precisiones. Lejos de mí está crear conspiraciones a una congresista, porque esa no es la forma como yo hago mis cosas profesionales.

¿Cuál es esa labor que usted cumple para la Presidencia, el objeto de su contrato?

Es información pública, no voy a esconder que tengo un contrato que está en la página web del Secop. Soy una persona que me he especializado en fenómenos de desinformación y estoy haciendo una investigación en un marco teórico que se llama el análisis de contenido digital.

Yo no estoy ni perfilando a nadie, ni estoy pasando información a personas de Gobierno sobre nada. FACEBOOK

TWITTER

Estoy haciendo una investigación para que el país pueda dimensionar la desinformación que ocurre en este país. Soy especializado en el tema, me gané una beca en uno de los institutos más importantes que existen de desinformación que se llama el DFL Lab y, por esa razón, estoy haciendo este trabajo.



No creo contenidos, no soy vocero del Gobierno. Hago una investigación enmarcada en tres aspectos teóricos: uno se llama ‘disinformation’ y otro sobre las normas que se incumplen en Colombia en las plataformas digitales. Creé una metodología para investigar.



Yo no estoy ni perfilando a nadie, ni estoy pasando información a personas de Gobierno sobre nada. Estoy haciendo una investigación y esto va a concluir en un informe que va a hablar de la desinformación en Colombia en el sentido amplio del tema, no solamente el político sino el aspecto de salud. Cualquier persona que quiera ahondar sobre el tema me puede enviar un correo electrónico. Yo sé que este es un tema complejo, es un tema difícil, es un tema polémico. En este momento estoy siendo atacado por miles de cuentas, me dicen que soy un perfilador.

Teniendo en cuenta que tiene un contrato con el Estado, ¿qué universo contempla ese estudio: medios estatales, instituciones o actores políticos?

Yo no tengo una posición política. Yo soy un investigador, un profesional de la comunicación y la desinformación en Colombia básicamente es un terreno desconocido.



La Academia divide la desinformación en tres grandes ramas: ‘disinformation’, ‘misinformation’ y ‘malinformation’. No son categorías que yo me inventé, vienen de un análisis que se hizo en la Unión Europea y que cualquier persona puede leer. Yo hago un análisis de contenido. Yo sé que aquí me van a cuestionar y a decir: “Pero es que el Gobierno miente”, pues déjeme informarle que yo no tengo visión política sobre esto. Cuando veo una mentira, sea del actor que sea, está siendo analizada porque esa es mi labor.

Camilo García Foto: Archivo particular

Como le digo, esto no tiene nada que ver con esas ideas que hay en Colombia sobre perfilar en el entorno de la seguridad y de temas judiciales. Esto tiene que ver con la lectura de mensajes digitales que tienen graves implicaciones en la vida diaria de los colombianos. Ahora, si usted quiere saber qué actores tengo, pues el actor que tengo es el actor que publica ‘disinformation’ en las tres categorías.



Misinformation es cuando hay una mentira que no tiene intención de ser mentira. Están los que sí tienen la intención de mentir, por ejemplo, le doy muchos casos que puedo darle: cuentas anónimas como Viral 4, que se dedica a decir cosas que no son ciertas como, por ejemplo, que el Gobierno fue cómplice de un pago de tres millones de dólares por la liberación del papá de Luis Díaz.



Y tenemos una tercera categoría que se llama ‘malinformation’, donde con información verdadera, se intenta dañar a alguien. Entonces, la gente cuando publica su contenido, yo tengo una metodología que puede ser abierta, es decir, esta es la que usan la mayoría investigadores que usa palabras claves para identificar temas.



Si yo pongo la palabra clave 'Gobierno', pues ahí yo empiezo a identificar perfiles que son de todo tipo: hay anónimos, hay perfiles ‘cyborgs’, hay medios de comunicación, hay entidades públicas, hay personas naturales, hay empresas. Si usted me quiere llevar a decir que yo estoy perfilando medios, eso no es cierto.

¿No sólo se tendrá como actores de su investigación a los medios de comunicación?

Yo le puedo decir con precisión qué medios de comunicación han mentido. Una emisora de alcance nacional publicó que un niño menor de edad había vivido y nacido al interior del Eln. Publicación que se dio en digital y que la agencia de noticias AFP logró desmentir y logró concluir que el niño había sido víctima de un disfraz.



Podemos alertarnos por la libertad de expresión, por supuesto, pero el hecho de que este país tenga garantías para los medios de comunicación y a la libertad de expresión no significa que automáticamente las mentiras, como el caso concreto que le estoy contando, no se puedan analizar. Eso es lo que yo estoy haciendo. La persona me que me contrató a mí me dijo con claridad: “este Gobierno lo que quiere es garantizar la libertad de expresión” y mis investigaciones no tienen nada que ver con ir en contra de la libertad de expresión. Tienen que ver con analizar el fenómeno de la desinformación en Colombia, que tiene muchos actores, por supuesto, entre ellos los medios de comunicación, entre ellos los políticos, entre ellos las personas comunes y corrientes.



Esto no tiene nada que ver con que el Gobierno está haciendo un plan para limitar la libertad de expresión. No. El informe lo que va a decir al final es que hay un fenómeno que se puede describir y que se puede comprobar con un tercero. Es un informe que va a tener todas las evidencias a las que haya lugar porque, al final, ese informe es el que me va a juzgar, digamos, el costo público de este de esta situación. El Gobierno, sí, invirtió unos recursos públicos en mí, y yo como ciudadano responsable y decente estoy asumiendo este trabajo con absoluta responsabilidad y creo yo que con los más altos estándares.

¿Quién lo contrató desde el Gobierno, quién hizo el contacto con usted? ¿Es por su actividad académica que busca financiamiento estatal?

Nunca tuve la intención de acercarme al Gobierno. De hecho, yo no soy un partidario político. Yo soy un apolítico, yo soy un académico. Yo soy un investigador y el contacto se hizo a través de quien era el jefe de prensa (de Presidencia de la República) antes de María Paula (Fonseca), que es Germán (Gómez). Él me llamó, me comentó las ideas que tenían y la situación que estaba pasando del Gobierno en temas de desinformación.



Aunque pueda ser un espacio polémico para hacer ese tipo de investigaciones, acepté por una sencilla razón: en Colombia ni las universidades ni las empresas privadas ni las ONG ni la sociedad civil están enfrentando el tema de la desinformación a un nivel académico, a un nivel técnico, y observé una oportunidad para hacerlo. Yo no soy ni hice parte de la campaña, ni tengo que ver con padrinos políticos ni tengo que ver con absolutamente nada de esto.

¿Qué hace la Presidencia con los insumos y el trabajo que usted viene adelantando?

Ningún tipo de insumo. De hecho, de todos los ‘datasets’ y la información que yo recopilo, el único que tiene acceso soy yo. A nadie le he dicho absolutamente nada de los hallazgos que he encontrado. Yo les puedo decir, por ejemplo, que de junio al día de hoy he analizado alrededor de 325 mensajes que podrían ser catalogados como ‘miss’ o ‘malinformation’. Esta información que le estoy dando a usted también es la que he compartido con María Paula Fonseca (jefe de Prensa de Presidencia), que es la persona con la que estoy conectado. Si hay dudas en torno a que yo, por ejemplo, identifique una cuenta y entonces el Gobierno empiece a hacer actividades, no, eso no existe. Nada se ha hecho diferente a darme la confianza para hacer esta investigación. Sé que es algo que no es fácil de entender, llevo 15 años en Twitter y durante más de 10 años he hecho la misma actividad.

¿Hay una sincronización entre su tarea (en X) con el perfil del presidente Petro?

Nada por el estilo. El Presidente de la República me ha retuiteado muchas veces. Yo a él ni lo conozco, nos conocemos tal vez de temas digitales y de mi labor que he hecho durante mucho tiempo. Nunca hemos tenido alguna conversación con el Presidente, yo no tengo ningún tipo de acceso al él y, le reitero, no hay ningún tipo de comunicación que salga del entorno de la investigación que sirva como insumo o como situación de interés para la Oficina de Prensa y Comunicación (de la Presidencia).

¿Considera que los medios de comunicación deben ser regulados o controlados?

Debo decir categóricamente que no. Yo, como periodista profesional egresado de la Universidad Santo Tomás y con más de 15 años de experiencia trabajando en medios en Colombia, tanto radio como en televisión, creo que no debe existir ningún tipo de regulación. Lo que sí se debe hacer es empezar a hablar de un estándar de calidad en los medios de comunicación porque no puede ser que de forma impune se afecte la vida de un menor como se hizo con el caso del Eln y que no pase nada. Entonces, al menos hasta el momento yo soy muy categórico en decir que hay una sentencia de la Corte Constitucional que habla sobre la responsabilidad de los medios masivos de comunicación y de la información, y usted la lee ahí hay toda una reglamentación y unas ideas que hacen que permitan entender a los medios como agentes de cambio que busquen el bien y la verdad, sentencia en la que estoy totalmente de acuerdo, y también lo que sí creo con plena certeza es que el estándar de calidad debe mejorar. Por supuesto, yo no soy nadie para decirlo. Acepto que soy un periodista de a pie y yo tampoco aceptaría ningún tipo de regulación en los medios, pero eso no quiere decir que no se puedan cuestionar y eso no quiere decir que no se pueda decir que subamos el estándar.

¿Usted o algún otro funcionario desde la Presidencia se ha reunido con representantes de redes sociales o Google para conocer iniciativas sobre control de calidad de contenidos?

Sí he sostenido reuniones con todas las plataformas que tienen actividad en Colombia y el objetivo es entender cómo funciona la moderación de contenidos, y quiero hacer precisiones sobre lo que voy a decir a continuación para que no haya ningún tipo de duda, porque esto probablemente lo van a sacar de contexto y voy a terminar siendo atacado. En ninguna de las reuniones que he sostenido, técnicas, con las plataformas, he pedido moderar o quitar algún mensaje digital que en mi opinión incumple una norma.



Esto que le estoy diciendo se lo he dicho a las plataformas cuando me he sentado a hablar con ellos, han sido reuniones técnicas cordiales en las cuales les he expresado esta misma situación que yo le estoy comentando a usted. En opinión, tanto las plataformas como la sociedad civil, la empresa privada y el Gobierno deberían empezar a trabajar porque, le reitero, yo no puedo comprender cómo al día de hoy la foto del niño disfrazado del Eln está publicada en TikTok, el video de un menor de edad al que le quitaron sus derechos a una imagen. Si alguien no asume esto, qué va a pasar con los millones de informaciones que se puedan publicar y que incumplen las normas comunitarias: hay un tema de un acoso en YouTube, por ejemplo, a unas mujeres, acosos de todo tipo.



Estoy tratando de comprender cómo funciona la moderación de contenidos porque, si bien existe documentación en las plataformas, no es suficiente. Y aquí aparecen otros temas como, por ejemplo, que la gente no sabe que existen dos chequeadores de contenido en Colombia que reciben presupuestos de Facebook. Y este es el tono de las reuniones que he sostenido.



Jamás he pedido a una plataforma que quite alguna información. Sí les he compartido datos de, por ejemplo, el caso del niño del Eln o el caso de la persona que niega la existencia de los negros en Colombia, no para que los retiren, sino para alertar que esto está pasando en Colombia. No tengo ningún plan de pedirle a ninguna plataforma que haga alguna moderación de contenidos porque acá, y lo voy a dejar clarísimo, los que realmente son los que manejan la verdad en teoría son las plataformas. Ellos son los que están decidiendo si una caricatura, como ya pasó en Colombia, la pueden bajar o no. Sí he tenido reuniones con TikTok, X, Meta y Google con personas técnicas que me han aceptado mis reuniones, a quienes les he comentado que estoy haciendo una investigación pública que va a tener como conclusión un informe.

¿Desde Presidencia o su relación contractual se ha pedido información a estas redes sociales para su investigación?

Ustedes me quieren preguntar, en concreto, si yo he pedido alguna plataforma algún dato de alguna persona y la respuesta es no, no lo haría éticamente. Ni profesionalmente lo haría. Yo he sido en Colombia un defensor de la neutralidad de la red, si ustedes ven mi carrera, he hecho publicaciones en las cuales he defendido el derecho de la gente a la libertad de expresión y el derecho que tenemos todos los colombianos a un Internet que no es intervenido por nadie.



Habrá otras instituciones que harán peticiones que tendrán que ver con ese tema judicial o fiscal o en otros ámbitos, pero en el que yo manejo, que es el ámbito de la comunicación, es información que ni siquiera me interesa.

