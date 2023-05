La promulgación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) estuvo acompañada del rediseño de imagen de la Presidencia. Como cada administración, el gobierno de Gustavo Petro ajustó la imagen institucional para que pudiera ser identificada con sus objetivos y principales planteamientos.



Al igual que la hoja de ruta sancionada este viernes, el nuevo diseño hace énfasis en la premisa de “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. El logro principal es amarillo, con motivos indígenas, acompañado del lema en letras negras.

Esta es la nueva imagen. Foto: Archivo particular

Sin embargo, hay sectores que han criticado ampliamente la nueva imagen. En este caso, la molestia es porque el rediseño viene acompañado de una nueva forma de presentación del escudo nacional. Este no viene con sus típicos colores, sino que será monocromático y su color dependerá de la dependencia en la que se origine la comunicación.



Si el comunicado o la pieza proviene de Presidencia, será en blanco y negro y estará acompañado del mensaje “Gobierno del Cambio” o Presidencia de la República. Será muy similar para la Vicepresidencia, solo se modifica la identificación por “Vicepresidencia de la República”.



En cuanto al Ministerio del Interior, el escudo será en rojo, Justicia será azul, Energía será Amarillo, Igualdad será fucsia, Ciencias y Ambiente tendrán distintas gamas de verde; estos son tan solo son algunos ejemplos del rediseño. A cada cartera se le asignó un color con el que se identificará.

Esto implica que el membrete o identificación de cada comunicación tendrá el logo común de Colombia Potencia Mundial de la Vida, el escudo nacional monocromático y el nombre de la cartera o dependencia. Todo esto será adaptado a los colores de cada ministerio.

Estos son los colores asignados a cada ministerio. Foto: Cortesía

Precisamente la molestia ha surgido en que no se presente el escudo de Colombia con sus colores originales. “El escudo de Colombia no es un chiste, están violando el decreto 1967 de 1991”, son algunos de los comentarios en contra del rediseño.



Tanta ha sido la molestia de algunos sectores de oposición que estos hicieron una tendencia en redes sociales en las que criticaron el cambio de imagen y acompañaron sus quejas con una imagen del escudo nacional a todo color.



Ante los cuestionamientos, el equipo de comunicaciones de la Presidencia explicó que no hay ninguna intención de deshonrar los símbolos patrios y que el escudo monocromático es algo que se ha venido usando en distinto tipo de papelería y hasta en documentos oficiales. Incluso señalaron que la imagen del escudo en blanco y negro ha sido incluida en los manuales de imagen de administraciones pasadas.



En este mismo sentido explicaron que el color de cada uno de los ministerios fue determinado por los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Cada uno de los 17 objetivos fijados por las Naciones Unidas tiene un color para identificarlo. Entonces, lo que se hizo desde el equipo de comunicaciones fue evaluar las funciones de cada Ministerio y asignarle el color de la ODS de la que serían responsable.

Objetivos de desarrollo sostenible. Foto: Cortesía

“El color de cada uno de los Ministerios fue determinado a partir de los ODS y de apuestas políticas del Gobierno del Cambio. Las entidades adscritas llevarán el color del Ministerio al cual pertenecen”, reza el documento con el que el Gobierno lanzará los lineamientos de la nueva imagen.

Además de responder a esta polémica, desde la Presidencia se ha querido dejar claro que no se ha incurrido en ningún gasto nuevo, pues todo este rediseño fue asumido por el equipo de diseño que actualmente está contratado por la cabeza del Ejecutivo para la hechura de las piezas de comunicación de las labores diarias.



“No hemos contratado ninguna agencia para esto”, expresaron fuentes desde la Casa de Nariño. Asimismo, aseveraron que no habría nuevos gastos en papelería o en artículos de identificación, pues se usarán las ya existentes hasta que se acaben. Solo en ese momento se procederá a usar la nueva identificación.



Además, dejaron claro que la mayoría de comunicaciones son digitales y allí sí se utilizará el rediseño desde el viernes pasado. En este sentido, también reseñaron que las entidades habían congelado la realización de chalecos, camisetas, gorras o prendas de identificación. Esto con el único fin de esperar a que saliera la nueva imagen de gobierno e incluirla en estos.



De esta manera, desde el Gobierno han querido salir el paso a las polémicas. Aceptaron que el nuevo diseño puede no gustar, pero solo responde a una intención presidencial de que la imagen de su administración “destaque la multiculturalidad y los múltiples colores de Colombia”.



