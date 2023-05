Cerrando la semana, el presidente Gustavo Petro hizo dos pronunciamientos con claras incidencias en la mesa de negociación con el Eln. El viernes 12 de mayo, el mandatario puso en duda el poder de mando de los líderes de dicha guerrilla y su carácter político. Al día siguiente volvió a hablar del Eln, esta vez en respuesta al reclamo de esta guerrilla por las declaraciones pasadas. El Presidente dio a entender que el estatus político también dependía de gestos, como un cese del fuego bilateral. En este añadió que se debe avanzar hacia esta figura y que se podría comenzar con zonas focalizadas.



“El cese del fuego puede ser territorial, podemos escoger una región concreta, ponerles los límites de la no agresión y comenzar a hacerla expandir en el espacio colombiano a través del tiempo en la medida en que vayamos aprendiendo y consolidando las primeras regiones de cese del fuego”, dijo el Presidente.



Por el momento, no ha habido respuesta desde la guerrilla frente a la tesis presidencial. Sin embargo, ha generado algunas incógnitas en la población. ¿Dónde sería? ¿Cómo funcionaría? ¿Cuáles serían las condiciones del cese? ¿La propuesta fue consultada previamente con el Eln?

Delegación del Eln rechazó postura del presidente que puso en duda su capacidad de mando. Foto: Twitter. @DelegacionEln

El punto del cese del fuego está unido al de la participación. Si queremos que participe la gente, hay que brindar las garantías de seguridad FACEBOOK

Algunos sectores de oposición han comparado la figura con la zona de despeje que se tuvo con las extintas Farc en las fallidas negociaciones de paz de San Vicente del Caguán. También cuestionaron si se había consultado previamente con el Eln, pues estos han sido reacios a las propuestas que no nacen en la mesa de negociaciones.



Sin embargo, no hay mayores detalles para saber de qué trata a profundidad la propuesta presidencial. Desde la Casa de Nariño anunciaron que, por el momento, el primer mandatario “dejaría ahí”. Tampoco ha habido pronunciamientos desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.



Los que han hecho referencia a la propuesta presidencial son algunos de los miembros de la delegación de Gobierno que actualmente están en la mesa de negociación con Eln. El senador Iván Cepeda recordó que el cese del fuego bilateral es uno de los temas que están tratando en este tercer ciclo, junto con el de la participación de la sociedad civil en los diálogos.



En ese sentido, señaló que “el punto del cese del fuego está unido al de la participación. Si queremos que participe la gente, hay que brindar las garantías de seguridad”. Además, expresó que la propuesta “debe tener connotación nacional”, pero se hará énfasis en “territorios particulares”.



También se manifestó José Félix Lafaurie, quien dijo que la propuesta del cese del fuego territorial está sobre la mesa, pero llamó la atención en las dudas que tendría el Eln: “Los veo muy inseguros porque el control territorial está en manos de comandantes que tienen en sus manos las rentas ilícitas y no las quieren soltar”. Al preguntarse sobre más detalles de la propuesta del cese, ambos negociadores coincidieron en que “es reserva de la mesa”.



No obstante, en diálogos anteriores con EL TIEMPO, Lafaurie expresó una propuesta similar de “un gran piloto” para un alto el fuego “donde el Ejército de Liberación Nacional tenga una notoria influencia, como Catatumbo o Arauca. Y allá llegaríamos con el ánimo de identificar cuáles son los elementos que harían diferente la vida de esos colombianos y aplicarlos para encontrar unos escenarios de paz”.

Pablo Beltrán (izq.) e Iván Cepeda (der.) estrechando manos frente a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en la negociación con el Eln. Foto: Federico Parra. AFP

La propuesta también ha tenido eco en la academia. Carlos José Herrera, experto en temas de conflicto, dijo que la propuesta presidencial “obedece a necesidades del proceso de paz y el Eln debe reflexionar en esa línea”.



Para el académico, el cese del fuego es necesario para que la mesa gane legitimidad, pues se necesitan hechos a favor de las comunidades”. En este mismo camino, expresó que el Eln no puede molestarse por la idea de que no tienen capacidad de mando en todos sus frentes, sino entender que la propuesta de “ceses específicos es afín con la narrativa de la participación de la comunidad que han pregonado históricamente”.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción Política

En Twitter: @JuanLombo

jualom@eltiempo.com

