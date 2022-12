Mientras en Perú estallaba una crisis política, el presidente Gustavo Petro sostenía una agenda por fuera de Bogotá. Pasó la noche del martes en Buenos Aires, Cauca, a donde viajó tras un ataque perpetrado por las disidencias de las Farc al Ejército, que dejó seis militares muertos y seis heridos.



En la mañana del miércoles, cuando comenzaba a cocinarse la crisis política que se desencadenó cuando el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, disolvió el Congreso, el mandatario colombiano estuvo en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili, en Cali, visitando a los heridos del ataque.



Tras el encuentro, el mandatario viajó a Buenaventura, donde en medio de la apuesta por la 'paz total' se iban a iniciar los diálogos entre las dos principales bandas criminales del puerto, 'Los Shottas' y 'Los Espartanos'.



Paralelo a esto, en Perú el Congreso destituyó a Castillo, quien terminó detenido. Petro no se pronunció en sus intervenciones. Tampoco trinó.



Desde el Congreso colombiano le exigían al presidente un pronunciamiento. Y no solo eso, que condenara la actuación de Castillo, que sectores de oposición e independientes calificaron como una violación a la democracia.



Solo se conoció un comunicado de la Cancillería en el cual dijeron que "el Gobierno de Colombia expresa su preocupación por la crisis política en Perú, se solidariza con el hermano pueblo peruano y hace un llamado al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia".



También aseguraron que Colombia "condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso".



Solo fue hasta este jueves en la mañana cuando el jefe de Estado rompió el silencio y dejó entrever cuál es si postura frente a Castillo, también de izquierda, y la crisis política peruana.



A las 9:06 de la mañana le respondió un trino a la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien, a propósito del agite político en Perú, aseguró que "los ejércitos con vocación son anticomunistas. Una realidad con la que no cuentan los comunistas".



Y Petro, de manera tajante, aseveró que "está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana". Agregó que a esa ultraderecha la voluntad popular le importa "un bledo" y dijo que "los ejércitos no tienen porque ser ni fascistas ni comunistas, los ejércitos son de la Nación".



Luego, el jefe de Estado hizo un comentario a una columna publicada en el medio argentino Página/12 titulada 'La caída de Pedro Castillo: una renovada crisis en Perú'. El mandatario aseguró que separarse del pueblo significa la derrota, por lo que considera que "una transformación democrática de un país implica la plena movilidad de su sociedad. Separarse del pueblo y pensar el gobierno como un simple ejercicio tecnoburocrático, no lleva sino a la derrota histórica".

Pero solo fue hasta las 10:16 de la mañana cuando se pronunció directamente sobre la caída de Castillo y la crisis política que hoy atraviesa el pueblo peruano. En un hilo de siete trinos expresó su opinión.



Comenzó diciendo que Pedro Castillo, por ser profesor de la sierra y presidente de elección popular, "fue arrinconado desde el primer día" y que al no lograr la movilización del pueblo que lo eligió "se dejó llevar a un suicidio político y democrático".



Posteriormente recordó que cuando conocí a Castillo "intentaban allanar el palacio de gobierno para detener a su esposa y a su hija. Atribulado me recibió. Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra. Me sorprendí que se quedaran encerrados en el Palacio, aislados del pueblo que los eligió".



Petro reconoce que el expresidente de Perú "se equivocó" al tratar de usar el artículo de la Constitución que permite disolver el Congreso que "ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular" y señaló que "la antidemocracia no se combate con antidemocracia".

Indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular.



Agregó que se debe respetar la convención americana de los Derechos Humanos, "hoy ni el secretario general de la OEA lo respeta" y remató diciendo que "lo que se intenta revivir desde el golpe parlamentario en Paraguay y Honduras, es el camino de la eliminación del contrincante, irrespetando las decisiones populares en las urnas. Ese es el camino que acabó con Allende y sumió las Américas en la dictadura".



Sin embargo, así no terminó la movida en Twitter sobre la crisis peruana. El mandatario le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo", pues considera que "se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento".



Sin embargo, la CIDH ya había emitido un comunicado al respecto. Condenó las "decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, reconoce la respuesta democrática de las instituciones del Estado y llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho".



