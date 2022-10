Desde la subregión de Urabá, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso en el que hizo varios señalamientos contra Estados Unidos. También respondió a quienes le piden moderar sus declaraciones, habló del alza del dólar y su propuesta para que América Latina construya una agenda común para enfrentar "la crisis mundial que se avecina".



El mandatario reiteró que se avecina una crisis económica y señaló que: "Los Estados Unidos están arruinando todas las economías del mundo (...) Se toman decisiones para protegerse ellos solos a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a traves de sus medidas".



Expuso que "se están vaciando las economías de las naciones latinoamericanas. Se está saqueando a América Latina. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano". El jefe de Estado habló de la situación que se vive en el Tapón de Darién.

"Han andado 150.000 personas en el último año. Colombianas, haitianas, venezolanas, suramericanas tratando de romper ese muro de la naturaleza que prácticamente nos grita: no me toquen. La selva. Este muro atravesado por miles de personas ha originado desastres, tristezas en ese éxodo de la población suramericana que trata de ir al norte a como dé lugar", expuso.



Los migrantes haitianos viajan desde Necoclí hasta Acandí para ingresar a la selva del Darién. Foto: AFP

"Los esclavistas de nuevo tipo violan mujeres, matan, trafican con el ser humano de todas las naciones usándolas, usándolos, simplemente por su sueño de vivir mejor porque ya no pueden vivir mejor en su propia tierra", añadió Petro.



El presidente dijo que los migrantes "creen que allá hay un sueño que los espera y abandonan nuestros países". Y cuestionó: " Habría que preguntarse: ¿y esa gente que los Estados Unidos no quiere? Han puesto ametralladoras, carteles y muros para que no entren. Son tratados y maltratados cuando llegan allá, si es que llegan vivos y vivas. ¿Cuántos colombianos han muerto en ese éxodo? Ese país que no los quiere tendría que entender que para frenar ese éxodo hay que lograr mas prosperidad en nuestras naciones".



Petro dijo que la política de EE. UU., por la dimensión de su economía, "puede destruir las economías latinoamericanas, pero también puede ayudarlas. Creemos que es hora de ayudar a Suramérica, a Latinoamérica y al Caribe todo".

El cambio en el enfoque de la política de drogas

Como ya lo ha dicho, el presidente Petro recalcó la petición que le hizo a EE. UU. de cambiar el enfoque en la política de drogas. Lo mencionó en su discurso ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre, donde señaló que la lucha contra el narcotráfico como se ha adelantado, fracasó.



"Esos jovencitos que se lanzan al mar a llevar los alijos no merece la pena que sean extraditados, lo que merece la pena es que sean educados en las universidad. Que tengan oportunidades en su propio país. Si los campos de Colombia pudieran producir alimentos, si el campesinado pudiera tener tierra fértil, habría menos exportación de cocaina a los EE. UU. y el éxodo de la población huyendo de la pobreza, sed y miseria en Suramérica disminuiría hacia los Estados Unidos".



Gustavo Petro, en discurso en Asamblea de la ONU. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

Petro habló sobre el alza del dólar

Petro expuso: "¿Los analistas no se han preguntado quiénes están sacando los dólares que hace que se desplome el peso colombiano? Yo lo sé. Sus datos están en el Banco de la República".



(En contexto: Dólar estuvo a escasos 40 pesos de alcanzar los $ 4.900 este miércoles)



"Están saliendo los dólares que se han construido en Colombia, que han entrado a Colombia por la exportación de carbón y petróleo. Ambos son propiedad pública de la Nación", dijo.



Después aseguró: "Nosotros hemos, como gobierno, concedido a través de contratos el que se exploten por empresas privadas, como Ecopetrol, esos bienes que son del Estado a cambio de regalías. A cambio de que paguen impuestos, a cambio de, como lo hemos propuesto, que si se eleva el precio internacional, como ha sucedido muy por encima del costo, una mayor cantidad de dinero pueda pasar a las arcas nacionales".



El Presidente pidió "si ese es un bien público, compártanlo. No saquen los dineros en masa porque en Colombia hay más oportunidades".

Su llamado para construir una agenda común en América Latina

El jefe de Estado señaló que la prioridad de la Cancillería debe ser buscar construir una agenda común con los países de América Latina. "Es hora de que los países de América Latina se reúnan ante la crisis mundial y construyan una agenda propia. Convoco a todos los gobiernos de América Latina de derecha, izquierda y centro, a establecer la agenda común para defender a America Latina de la crisis mundial que se avecina", enfatizó.



