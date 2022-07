El presidente electo, Gustavo Petro, ha reafirmado que su intención no es eliminar a la Procuraduría General de la Nación, sino que plantea transformarla en una ‘fiscalía anticorrupción’ que catalogue la corrupción como un delito y no como una irregularidad administrativa.



En ese sentido, ha manifestado que dentro del paquete de proyectos para su gobierno, incluye la radicación de un proyecto de ley para que la Procuraduría pase al poder judicial para así darle cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



De acuerdo con las pretenciones del próximo mandatario de los colombianos, la 'fiscalía anticorrupción' sería un ente dedicado a la lucha contra la corrupción; sin embargo, explicó que su intención no es eliminar a la Procuraduría, ni despedir a los funcionarios que hacen parte del organismo de control.



“No echaremos a la calle a miles de empleados que tiene la Procuraduría y que están ligados a los ejes jurídicos y al derecho disciplinario”, puntualizó Petro, quien ha afirmado que su interés está orientado a conformar un gran ente institucional que investigue los delitos cometidos por funcionarios públicos.



Hay que decir que antes de que Petro fuera electo como presidente había anunciado cinco "garantías fundamentales", entre ellas, se comprometió a liderar una lucha frontal contra la corrupción, tal como lo ha realizado desde el Legislativo como senador de la República. Ese sería un compromiso inquebrantable para su gobierno.



"Iniciando el gobierno, voy a conformar una Comisión Internacional Independiente para que se puedan investigar los casos de corrupción pasados y hacerle justicia al país. Y voy a constituir la 'Gran Fiscalía Anticorrupción', con capacidad de investigar los casos en el poder judicial, tratándolas como delitos y no como irregularidades", puntualizó Petro.

El paso a un nuevo ente

Gustavo Petro afirma que la transformación de la Procuraduría no será inmediato, pues involucra realizar una reforma constitucional que tendrá que ser apoyada por las mayorías desde el Congreso. El asunto estaría dado por el paso del ente al poder judicial.



En ese sentido, el exmagistrado Iván Velázquez, quien encabeza la mesa de empalme en asuntos de lucha contra la corrupción, ha expresado que la Procuraduría "no es una entidad esencial en la estructura del Estado" y que al ser suprimida no necesariamente implica la sustitución de la Constitución Política.



Velázquez se ha mostrado afín con la propuesta de Petrom para que la Procuraduría dé un paso y se convierta en un nuevo ente fiscal que permita fortalecer la lucha contra la corrupción. El exmigratado destaca que el propósito es darle mayor capacidad judicial y de fiscalización.

