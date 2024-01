Presidente ahora dice que no es familiar de Noel Petro, conocido como el 'Burro Mocho'

En un trino, en el que cuestionaba a un medio por la vinculación de su esposa, Verónica Alcocer, con uno de los candidatos del gobierno para llegar a la junta directiva de Ecopetrol, el presidente Gustavo Petro afirmó que no es familiar del reconocido cantante Noel Petro, más conocido como 'Burro Mocho'.



“El señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer, así como Noel Petro no es familiar mío”, fue el mensaje del primer mandatario en redes sociales. El hecho es llamativo pues popularmente se ha dicho que el cantante Burro Mocho es familiar del primer mandatario.



Son varios los espacios en los que se ha replicado dicha versión e incluso el mandatario había confirmado dicha relación en su autobiografía. “Allí también llegó el famoso músico Noel Petro, primo de mi padre”, dice el texto en el que Gustavo Petro cuenta detalles de sus primeros años de vida.



De igual manera, usuarios en redes sociales, sacaron trinos en los que el presidente habla de su relación familiar con el popular cantante.



Asimismo, la periodista Laura Ardila cuestionó que hace unos años entrevistó al ahora presidente y lo hizo en compañía de Noel Petro. En ese momento, el entonces congresista y el popular artista hablaron de su vínculo familiar.



El hecho ha causado algunas reacciones en redes sociales, que han visto con gracias que el mandatario haya dicho en el texto autobiográfico que tenían un vínculo familiar pero ahora en un trino diga que no.