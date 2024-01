Petro a Cabal: 'No tengo que responder por ningún crimen, pues no los he cometido'

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, volvieron a protagonizar una pelea en la red social X.



La discusión tuvo como origen el rechazo de la congresista uribista al retiro de la condecoración al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue condenado por la retoma del Palacio de Justicia en 1985 luego de que la guerrilla del M-19, en la que militó el hoy jefe de Estado, se tomó el lugar.



La senadora, quien es una de las voces más críticas con el Gobierno Nacional, cuestionó el retiro de la condecoración al general, ya que según ella el Ejecutivo está impedido.



"No puede ser que los victimarios que entraron al Palacio de Justicia, a sangre y fuego, asesinado a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados, sea hoy quien tuerza la norma. No vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar", señaló.

General (r) Jesús Armando Arias Cabrales en la JEP en audiencia sobre retoma del Palacio de Justicia. Foto del 18/01/2023 Foto: JEP

Remató diciendo que este es "el Gobierno de la venganza".



El presidente Petro, por su parte, cuestionó el comentario de Cabal y dijo que no era cierto. Además, compartió la normativa con la cual se le quitó la condecoración al general Arias.



"Las condecoraciones se retiran a todo militar que sea condenado, como lo ordena un decreto del año 2015", aseveró el mandatario y señaló la norma que establece el retiro de condecoraciones a los militares condenados, como es este caso.



Cabal, por su parte, cuestionó una vez más al presidente y le pidió que renuncie al "indulto y amnistía del M-19 para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares".



Y una vez más el jefe de Estado respondió y le pidió a Cabal que deje de calumniar, pues es un delito.

Lo invito -ya que tanto le gusta la “verdad” y la “justicia”- a que renuncie al indulto y la amnistía del M19, para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares. https://t.co/Eosc9hPCjX — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 17, 2024

"Mi estimada senadora. Deje de calumniar, eso es un delito. Yo no he sido nunca amnistiado ni indultado, no tengo que renunciar a ello. Y, por tanto, puede deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen, pues no los he cometido", afirmó el mandatario.



"He sido rebelde y revolucionario, no es lo mismo, y espero seguir siéndolo", concluyó en su publicación en la red social.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA