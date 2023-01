El presidente Gustavo Petro asistió este domingo a la posesión de Lula da Silva, nuevo presidente de Brasil, quien podría convertirse en un aliado clave para consolidar una de las banderas del mandatario colombiano: consolidar la integración de América Latina.



De hecho, ese fue uno de los mensajes que dio Petro desde Brasilia, donde ambos jefes de Estado se reunirán este lunes. “Ojalá estos cambios políticos provoquen el camino irreversible de la integración de la América del Sur”, trinó Petro.



(Lea: Petro anuncia cese bilateral al fuego con Eln, disidencias y autodefensas)

Pero más allá de la consolidación de una unión de la región, donde la mayoría de los mandatarios son de izquierda, Petro tendría en Lula un aliado en la protección de la selva amazónica.



Este ha sido uno de los temas que el mandatario colombiano ha llevado al exterior y, de hecho, el nuevo presidente de Brasil designó a Marina Silva, una defensora de la Amazonia, como ministra ambiental. Esto deja entrever que podría haber un discurso unificado entre ambas naciones.



(Le puede interesar: Duro cruce de vainazos entre Gustavo Bolívar y Agmeth Escaf en redes)

En la posesión del presidente Lula en Brasilia.



Ojalá estos cambios políticos provoquen el camino irreversible de la integración de la América del Sur. pic.twitter.com/gV0NKSA2AC — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2023

De igual forma, el presidente colombiano podría tener un espaldarazo de Lula con respecto a su propuesta de la ‘paz total’, uno de los ejes del Gobierno Nacional y base de la diplomacia del país, pues el canciller Álvaro Leyva ha llevado ese mensaje al exterior. Y es que Petro no solo ha hablado de ‘paz total’ en Colombia, también ha dicho que quiere trabajar para pacificar la región.



En ese mismo orden de ideas, el cambio en la política global de las luchas contra las drogas también es un tema que estaría en la agenda de ambas naciones.

Vamos por una alianza fundamental FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, hay un punto en el que no coinciden los mandatarios. En mayo, durante una entrevista con la revista Time, Lula habló de la propuesta de Petro de acabar con la exploración petrolera y que sea esta una iniciativa adoptada por varios países. “En el caso de Brasil no es real. En el caso del mundo no es real”, afirmó el nuevo mandatario de los brasileños.



(En otras noticias: ¿Qué viene tras el anuncio del cese al fuego del presidente Gustavo Petro?)



No obstante, son más puntos que acercan a los dos gobernantes de izquierda y para Colombia podrían darse nuevos negocios, teniendo en cuenta que la economía de Brasil es la más grande de la región.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA