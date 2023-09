El presidente Gustavo Petro y el líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, protagonizaron un cruce de palabras en redes sociales luego de que el primer mandatario hablara de reducir la desigualdad "enriqueciendo a los pobres".



La declaración del Presidente tuvo lugar en su llegada a Nueva York, donde el jefe de Estado asistirá a la 78º Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará entre el 19 y el 23 de septiembre. "La desigualdad no se soluciona volviendo más pobres a los ricos, no se trata de empobrecerlos, se trata de enriquecer los pobres que es un camino diferente. Se trata de recortar esas distancias, no tumbando a los que están arriba con su riqueza”, dijo.

Luego fue Galán quien reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter), cuestionando esta idea del primer mandatario: "Se trata de acabar la clase media, la industria y tener un mar de pobres subsidiados, condenados a la esclavitud clientelista", comentó.

Tras esto, el presidente Petro respondió con fuerza este cuestionamiento y le explicó a Galán en qué se sostiene su argumento: "Le sugiero a Galán, un poco de matemáticas y lógica formal: si hay tres conjuntos de pesonas: ricos, clase media y pobres, si se enriquecen los pobres ¿no aumenta es la clase media? Entonces, ¿de dónde deduce Galán que si se enriquece a los pobres se acaba la clase media?", manifestó Petro.



"La riqueza está en el trabajo, por eso la pobrecía se vuelve de clase media si es propietaria de las condiciones para poder trabajar: tierras, educación, saberes, créditos, espacios urbanos y fibra óptica", agregó.

En medio de la agenda que adelanta en Estados Unidos, el mandatario sostuvo un encuentro privado con el secretario de la Onu, Antonio Guterres.



La reunión se llevó a cabo sobre las 10:15 de la mañana (hora Colombia) y allí también estuvo presente el canciller Álvaro Leyva.

Aunque el diálogo fue a puerta cerrada, se tenía previsto que entre los temas que abordarían estarían la nueva estrategia global en materia de drogas, la crisis climática y la política de 'paz total'.



Ahora bien, el jefe de Estado realizará su segunda intervención desde que llegó a la Presidencia ante el pleno de la Onu este martes en la 78º Asamblea General de las Naciones Unidas

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA