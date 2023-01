El presidente Gustavo Petro se reunió este lunes con su homólogo de Chile, Gabriel Boric, para avanzar en asuntos de interés binacional, una cita que se dio días después de que también hablara con Nicolás Maduro, en Venezuela, y con Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil.



Los encuentros tienen como fin acercar a la izquierda regional y trabajar conjuntamente en soluciones para problemáticas comunes.

En una declaración, Petro y Boric condenaron “el golpe de la extrema derecha” en Brasil, que calificaron de “acciones inaceptables”. El domingo miles de bolsonaristas se tomaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia. “Es un golpe de la extrema derecha contra algo que no quieren, que es la democracia”, destacó Petro.



Boric dijo que estas acciones son inaceptables y pidió una reunión urgente de la OEA para que el resto de los países de la región se pronuncien al respecto.



Petro señaló que están en peligro la democracia y el pacto democrático de las Américas, y que este no es un problema exclusivamente suramericano.



“Lo mismo que pasó en Brasilia pasó en Washington. El pacto democrático tiene que restablecerse. Derechas o izquierdas tienen que saber que gane quien gane por decisión de sus pueblos, no habrá exilio ni persecución ni cárceles por sus ideas, que nadie debe morir por lo que piensa”, agregó.

Otros temas

Petro y Boric firmaron una declaración conjunta. En materia de paz, el Gobierno colombiano destacó la activa participación de Chile como único país latinoamericano en el Fondo Multidonante de la ONU, mientras que Boric ratificó el “respaldo irrestricto” a los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Eln.



De igual forma, los mandatarios anunciaron que establecerán mecanismos de trabajo para tratar la migración entre los dos países.



“Con el objetivo de ordenar la situación migratoria en nuestras patrias hemos establecido el compromiso de trabajar frente a la migración regular e irregular, especialmente en órganos regionales a través de programas especializados de cooperación técnica sobre identificación biométrica, intercambio de información estadística y administrativa entre las instituciones competentes”, dijo Boric.



Los mandatarios se comprometieron a adelantar procesos de cooperación en materia energética en el desarrollo de energías renovables, haciendo énfasis en el hidrógeno verde.



“Con el objetivo de avanzar en darles seguridad energética a nuestros países, hoy, por iniciativa del presidente Petro, nos hemos comprometido a trabajar por la integración energética, pero también desde la Patagonia hasta el extremo norte de nuestro continente”, destacó Boric.



Fue persistente en que los dos países unirán esfuerzos hacia el desarrollo de energías renovables. Petro también le propuso a Boric un acuerdo aeroespacial como herramienta para lograr la reforma agraria en Colombia.

“El satélite es fundamental y este acuerdo que debemos hacer entre las dos naciones nos ayudaría, y en mucho”, porque, agregó, “puede aclararnos el panorama del catastro de las tierras colombianas, estaríamos a punto de cumplir el primer punto del Acuerdo de Paz”, dijo.



La reunión entre ambos presidentes se realizó en un ambiente de cordialidad en el palacio de La Moneda, bombardeado por las fuerzas armadas en 1973 para instalar la dictadura de Augusto Pinochet y derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende.

Por eso, Petro dijo que el lugar le generaba una energía particular por lo que allí había ocurrido hace cerca de 50 años. Tal vez por eso el mandatario concluyó su intervención con la voz entrecortada y los ojos llorosos.



Petro también estuvo ayer en el Palacio Consistorial de Santiago de Chile, donde recibió las llaves como huésped ilustre. Hoy termina su visita con un encuentro con la Corte Suprema.



