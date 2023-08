Al término de la reunión entre los gremios y el presidente Gustavo Petro los representantes del sector privado dijeron que hay todas las intenciones de avanzar en acuerdos para solucionar los problemas de seguridad y seguir generando empleo y producción.



Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos (Andesco) dijo que “la mejor noticia para el país es que el gobierno y los empresarios no están de pelea”.

Aseguró que tienen diferencias en varios aspectos, pero “hay puntos de encuentro, pues defendemos el empleo formal y hacemos todo lo necesario para crear industria y ayudando para la política pública que desarrolla el país”.



Dijo que hay acuerdo en trabajar en equipo y poner metas para desarrollar en los próximos meses y que sean los resultados en beneficio de todos, “pero no vamos a caer en la tentación de pelear por pelear. A mucha gente le gusta ver pelear a las partes, pero no vamos a caer en eso”, agregó.



Aseguró que se seguirán haciendo los acuerdos con los ministros para no perder la institucionalidad. “No podemos tomar decisiones peligrosas para la generación de empleo y el crecimiento. Todos debemos poner si queremos el beneficio de todos”, manifestó.



Anunció que se creará con el Gobierno una gerencia que tenga metas y resultados y que nada quede etéreo sino en equipo. “El presidente tiene razón en unas cosas y los empresarios en otras y lo más importante es llegar a acuerdos programando esas mesas”, dijo.



“No nos volvamos a sorprender con proyectos sin haber sido discutidos. La discusión es lo que enriquece esto y si tenemos esa ventaja podemos tener buenos resultados”, remató.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que la reunión fue larga, cordial y franca en la que se plantearon diferencias.



“Manifestamos nuestras inquietudes en el tema de seguridad y la necesidad de trabajar en la reactivación económica. Lo más concreto que quedó para seguir es ver cómo buscamos salidas a las bajas de las tasas de interés. El presidente habló de temas de tierras, pero no hubo mucha concreción”, manifestó.



Cabal agregó que algunos empresarios esperaban llegar con el Gobierno a algunos acuerdos. “Particularmente algunos de nosotros esperábamos más llegar a algunos acuerdos, o algún procedimiento o metodología, aunque se hablaron temas en los que el presidente tenía interés de plantearnos, más que todo del acuerdo nacional, transición energética y tierras”.



Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional, por su parte, indicó que aunque existen preocupaciones de lado y lado, no se ha podido avanzar en muchas de las discusiones.



“Tenemos que ser capaces de hablar con franqueza, incluyendo las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero no nos podemos graduar de unos y otros, el sector empresarial no se puede graduar de enemigo del Gobierno, ya que producimos el 80 % del PIB, pagamos más del 80 % en impuestos y generamos el 75 % de los empleos formales”, puntualizó Arce.



Mientras que Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), le solicitó al Gobierno que vea al sector empresarial como esa columna vertebral de la economía.

'No podemos ser enemigos'

El presidente Gustavo Petro expuso cómo busca la industrialización de Colombia, a través de la adopción de una economía descarbonizada, que haga tránsito hacia las energías limpias, movilidad eléctrica y producción sin carbono.



"Un Acuerdo Nacional tiene que hacerse con sinceridad y pasa, entre otras cosas, por tener energía eléctrica barata, que representa un motor de desarrollo; lograr reducir las tasas de interés y democratizar la tierra. En resumen, enfrentar la desigualdad social y ser más equitativos", señaló el mandatario.



En la reunión, que se extendió dos horas, hubo también la oportunidad de hablar de la reforma laboral. “La reforma avanza, el diálogo continúa, y desde luego hoy estamos en la ‘cancha’ del Congreso de la República, donde habrá debates abiertos”, aseguró.



“Estamos abiertos a una alianza privada y pública y trabajar mancomunadamente. No podemos ser enemigos, al contrario, tenemos que trabajar unidos para que Colombia avance. Eso es lo importante de la reunión de hoy”, concluyó el presidente Petro.



