En su intervención en el Debate General de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP27, el presidente Gustavo Petro planteó un decálogo para afrontar el calentamiento global.



El mandatario señaló que las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos de manera inmediata.



"La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que

domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados", dijo.

Durante su intervención, el mandatario colombiano planteó sus 10 recomencaciones, que son las siguientes:



1. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis

climática se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben

empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos con o sin

permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad

toda.



2. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática.

Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán

jamás su remedio.



3. Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite

pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el

escenario de la planificación.



4. Es la política mundial, es decir la movilización de la humanidad la que

corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos por los

intereses de las empresas del carbón y el petróleo.



5. Hay que salvar los pilares del clima del planeta, antes que nada. La selva

amazónica es uno. Colombia otorgará 140 millones de dólares

anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica. Esperamos

el aporte mundial.



6. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos.

Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas

definidas para su final y valorizar las ramas de la economía

descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón



7. Los tratados de la OMC y el FMI van en contra de la solución de la crisis

climática y por tanto se deben supeditar a los acuerdos de la COP y no

al revés.



8. El FMI debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la

adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en

desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no

favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad

para actuar contra la crisis.



9. La banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la

economía de los hidrocarburos.



10. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita

el tiempo, vital de la humanidad para evitar su extinción.



