Desde las 4 de la tarde se encuentran reunidos el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para dialogar sobre el proyecto Hidroeléctrico de Ituango, cuyas unidades 1 y 2 ya entraron en operación comercial.

El jefe de Estado se encontró con Quintero luego de cumplir su agenda del día en Medellín, la cual consistió en liderar el acto de reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón que tiene que ver con el caso Masacres de Ituango vs. Colombia.



"En nombre del Estado colombiano, les pido a las víctimas perdón. El Estado reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, eran gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí", aseguró Petro durante la ceremonia.



Aunque no hay mayores detalles sobre los temas puntuales que están hablando, lo que trascendió es que la conversación ha girado alrededor del proyecto hidroeléctrico, sobre el cual el Gobierno nacional ha expresado algunas inquietudes, particularmente, en lo relacionado con el riesgo que pueda generar Hidroituango en las comunidades río abajo.



Debido a sus actividades en la capital antioqueña, el mandatario nacional no pudo asistir a la posesión de los magistrados de las Altas Cortes.