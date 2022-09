No hubo encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden. Se esperaba que los mandatarios estrecharan sus manos en la noche de este miércoles en la recepción ofrecida por el mandatario estadounidense con ocasión de la Asamblea General que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Nueva York.



La agenda compartida por Casa de Nariño indicaba que la cena estaba dispuesta para las 7:00 de la noche (hora Nueva York).

Sin embargo, trascendió que Petro llegó una hora tarde al evento y por eso no se encontró con su homólogo de EE. UU.



Previamente, el jefe de Estado colombiano tuvo una apretada agenda. Tuvo una reunión con los miembros de la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas a las 8:30 a.m., una hora después tenía un encuentro con el grupo asesor ad hoc sobre Haití. Hacia las 10:40 a.m. estaba programado un encuentro bilateral con el presidente del Banco Mundial, David Malpass.



A medio día participó en el foro ‘Latinoamérica, EE.UU. y España en la Economía Global'. Hacia las 4:30 p.m. tenía un encuentro bilateral con Jonas Gahr Støre, primer Ministro de Noruega. Media hora después estaba planeado otro encuentro con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez.



Finalmente tenía el evento con Biden, al que llegó tarde.



